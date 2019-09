Giove astronomia

Astronomia : Giove e Saturno - due mondi “lenti” : Una giornata su Giove dura 9.93 ore, su Saturno 10.7 ore: confrontando questi numeri con le 24 ore del periodo di rotazione terrestre, potremmo pensare che i due giganti gassosi siano due trottole cosmiche, ma non è così. In base alle attuali teorie di formazione planetaria e alle masse dei due mondi , Giove e Saturno dovrebbero ruotare su loro stessi molto più velocemente. Un recente studio del California Institute of Technology pubblicato ...

Astronomia - nuovo ritratto di Giove da parte di Hubble : dettagli della Grande Macchia Rossa e delle bande di nubi : Proprio mentre Giove sta per dare spettacolo in cielo insieme alla luna, il telescopio spaziale Hubble di NASA ed ESA svela l’intricata bellezza delle nubi del pianeta in questa immagine (in alto) scattata il 27 giugno 2019. L’immagine mostra la caratteristica Grande Macchia Rossa del pianeta e una gamma di colori più intensa nelle nubi che ruotano nella turbolenta atmosfera del pianeta rispetto agli anni precedenti. Tra le caratteristiche che ...