Ghiacciaio Courmayeur | radar conferma movimento 35 40 cm al giorno Regione Valle

(Di sabato 28 settembre 2019) "Dai primi dati delsiundeldi 35/40 cm al, in linea con i rilievi fatti in precedenza". Ha il sapore di un allarme quello lanciato dall'assessore al territorio dellad'Aosta, Stefano Borrello, spiegando che il"e' in fase di taratura" e che "da lunedi' ci sara' un supplemento di analisi". Raffaele Rocco, responsabile difesa suolo dellad'Aosta, ha parlato "di evoluzione costante della situazione e per i prossimi giorni - ha aggiunto - non ci aspettiamo grandi differenze. Sappiamo quali sono le aree che potranno essere interessate ed abbiamo assunto tutte le misure necessarie". E così il presidente dellad'Aosta, Antonio Fosson e Borrello hanno invitato ail presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'ambito della gestione dell'allerta per ildi Planpincieux, sul massiccio ...

