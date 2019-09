Formula 1 - McLaren e Mercedes di nuovo insieme

Dal 2021 la scuderia McLaren di Formula 1 tornerà a usare motori Mercedes : La Formula 1 ha confermato che dal 2021 la scuderia McLaren tornerà a usare motori prodotti dalla Mercedes, come già avvenne tra il 1995 e il 2014. Negli ultimi anni la scuderia inglese — una delle più importanti in Formula

Formula 1 - adesso è finalmente ufficiale : nel 2021 tornerà la McLaren-Mercedes : Le parti coinvolte hanno tutte ufficializzato che, dalla stagione 2021, la McLaren avrà la Mercedes come nuovo fornitore di motori e non la Renault La notizia aveva già cominciato a circolare da qualche giorno, adesso è diventato ufficiale: la McLaren tornerà ad utilizzare i motori Mercedes a partire dal 2021. Si ricompone dunque il binomio che permise prima ad Hakkinen e poi ad Hamilton di conquistare il titolo iridato, come ...

Formula 1 - la McLaren pensa ad una clamorosa mossa per tornare a lottare per il titolo : coinvolta la… Mercedes : Il team di Woking avrebbe in mente di cambiare fornitore di motori, passando dalla Renault alla Mercedes entro il 2021 La McLaren si è messa in testa di tornare a lottare per vincere il titolo e, con Andreas Seidl sul ponte di comando, non appare più un obiettivo utopistico. Photo4/LaPresse La prima mossa che il team di Woking ha intenzione di mettere in atto riguarda il cambio di motori, passando da quelli Renault a quelli… ...

Formula 1 - la McLaren costretta a sostituire il motore di Norris : penalità in arrivo per l’inglese a Monza : La scuderia di Woking è riuscita invece a salvare il motore di Sainz, che al momento non dovrebbe incappare in alcuna sanzione La McLaren si prepara ad iniziare l’atteso week-end di Monza con una buona notizia e una cattiva, che riguardano entrambi i propri piloti. Per quanto concerne la prima, va sottolineato come il motore di Carlos Sainz Jr sia stato ‘salvato’, dunque lo spagnolo non incapperà in penalità sulla griglia ...

Formula 1 – Leggero infortunio per Norris in vacanza - la McLaren rivela : “sembra più drammatico di quello che è” : Durante una corsetta in vacanza, il pilota della McLaren ha riportato un Leggero infortunio per il quale ha già iniziato una terapia di recupero Piccolo inconveniente per Lando Norris al rientro dalle vacanze, il pilota della McLaren infatti ha mostrato sui social lo stivale ortopedico che indossa per recuperare da un Leggero infortunio. Photo4/LaPresse Il britannico ha riportato un guaio al tendine durante una corsetta svolta in vacanza, ...