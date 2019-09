Formula 1 | da Sochi il Gp Russia 2019 | diretta tv Sky e differita Tv8

Formula 1 – Terminate le FP3 a Sochi : Ferrari impressionanti in Russia - Mercedes costrette ad inseguire [TEMPI] : Charles Leclerc si prende la miglior prestazione nella terza sessione di prove libere, precedendo di tre decimi il compagno di squadra Vettel e la Mercedes di Hamilton Super prestazione di Charles Leclerc nella terza sessione di prove libere, il pilota monegasco fa segnare il miglior tempo al volante di una Ferrari impressionante, fermando il crono sull’1:32.733. Photo4/LaPresse Una mattinata perfetta per il Cavallino, con Sebastian ...

Diretta Formula 1/ Qualifiche Sochi live : pole position - tempi - Gp Russia 2019 - : Diretta Formula 1 Qualifiche e FP3 live Gp Russia 2019 Sochi: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito, oggi sabato 28 settembre,.

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Russia 2019 : lotta per la pole position a Sochi : Griglia di partenza Formula 1 Gp Russia 2019: la lotta per la pole position a Sochi, la Ferrari con Leclerc e Vettel lancia un'altra sfida a Hamilton.

Formula 1/ Streaming video Sky Go qualifiche e FP3 Gp Russia 2019 Sochi : Formula 1 Streaming video Sky Go qualifiche e FP3 Gp Russia 2019 Sochi: gli orari tv, come seguire le due sessioni oggi, sabato 28 settembre 2019.

Formula 1 – Vettel insicuro a Sochi “giornata strana - le gerarchie dipenderanno dal meteo” : Sebastian Vettel non va oltre il 5° posto nelle FP2 di Sochi: il ferrarista sottolinea come il meteo potrà influire sull’esito della gara Un quinto posto, sicuramente migliorabile, è quanto Sebastian Vettel è riuscito a raccogliere dalle FP2 di Sochi. Un Gp di Russia che si presenta alquanto incerto, complice l’instabilità del meteo. Incertezza che traspare anche dalle parole di Sebastian Vettel ai microfoni di Sky Sport: ...

Formula 1 – Verstappen non si preoccupa della penalità a Sochi : “abbiamo scelto la direzione giusta” : Max Verstappen fiducioso e ottimista dopo i rsultati della prima giornat di prove libere sul circuito di Sochi: le parole dell’olandese della Red Bull dopo le FP2 E’ Max Verstappen il pilota più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp di Russia. L’olandese della Red Bull si è piazzato davanti a tutti in pista a Sochi, lasciandosi alle spalle Leclerc e Bottas. Nonostante la penalizzazione ricevuta ad apertura ...

Formula 1 – Terminate le Fp2 a Sochi : Verstappen il più veloce in Russia - Leclerc davanti alle Mercedes [TEMPI] : Verstappen più veloce di tutti nelle seconde libere del Gp di Russia: bene Leclerc e Bottas E’ terminata la prima giornata in pista per i piloti della Formula 1: al termine delle Fp2 è il nome di Max Verstappen a spiccare in vetta nella classifica dei tempi. L’olandese della Red Bull ha fermato il crono sull’1.33.162, lasciandosi alle spalle la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Bottas. Quarto invece Lewis Hamilton, ...

Formula 1 - Chris Horner spiega : “la scelta di sostituire tutti i motori a Sochi? Abbiamo un piano” : Il team principal ha parlato della decisione di sostituire tutti i motori Honda, spiegando i motivi di questa scelta I piloti di Red Bull e Toro Rosso verranno tutti penalizzati sulla griglia di partenza del Gran Premio di Russia, sono state infatti sostituite le power unit Honda sulle quattro monoposto che dunque dovranno arretrare di 5 posizioni dopo le qualifiche. Photo4/LaPresse Partirà invece dal fondo dello schieramento Daniil Kvyat, ...

Diretta Formula 1/ Prove libere Sochi : tempi e classifica - Gp Russia 2019 - : Diretta Formula 1 Prove libere FP1 e FP2 Gp Russia 2019 Sochi live: tempi e classifica delle sessioni che aprono il weekend, oggi venerdì 27 settembre,.

Formula 1/ Streaming video Sky Go prove libere FP1 e FP2 Gp Russia 2019 Sochi : Formula 1 Streaming video Sky Go prove libere FP1 e FP2 Gp Russia 2019 Sochi: orari tv, come seguire le due sessioni di oggi, venerdì 27 settembre 2019.

Formula 1 – La penalizzazione di Sochi e la sorpresa Ferrari a Singapore - Verstappen sincero in Russia : Max Verstappen sincero alla vigilia del Gp della Russia: le parole dell’olandese della Red Bull dopo la penalizzazione a Sochi Il nuovo weekend di gara di Formula 1 inizia col piede sbagliato per Red Bull e Toro Rosso: i piloti sono stati penalizzati a causa di un’irregolarità sulla configurazione delle monoposto per la gara di Singapore. Max Verstappen, nonostante le 5 posizioni di penalizzazione sembra affrontare il weekend ...

Formula 1 - brutte notizie per Red Bull e Toro Rosso : tutti e quattro i piloti Honda in penalità a Sochi : La Honda infatti farà debuttare a Sochi la Spec 4 del proprio motore, obbligando dunque Verstappen e colleghi a subire una penalità in griglia Non comincia benissimo il fine settimana di Sochi per i piloti di Red Bull e Toro Rosso, che dovranno scontare una penalità sulla griglia di partenza. KARIM SAHIB / AFP La Honda, che fornisce i motori ad entrambe le scuderie, ha deciso di introdurre in Russia la Spec 4 della propria power unit, già ...

Formula 1 - Ricciardo in cerca di riscatto : “la pista di Sochi è più divertente rispetto ai muri di Singapore” : Il pilota australiano ha parlato in vista del week-end di Sochi, che scatterà domani con le prime sessioni di prove libere Il difficile week-end di Singapore è ormai alle spalle, Daniel Ricciardo ha chiuso fuori dalla zona punti a causa della penalità subita dopo le qualifiche e agli inconvenienti occorsi alla sua Renault durante la gara. photo4/Lapresse La trasferta asiatica ormai è passata, adesso l’australiano si concentra sul ...

Formula 1 - Raikkonen cerca riscatto a Sochi : “il piano è quello di portare a termine un week-end pulito” : Il pilota finlandese ha parlato in vista del Gran Premio di Sochi, auspicandosi un week-end pulito dopo i guai di Singapore Messo alle spalle il difficile week-end di Singapore, concluso con un incidente avvenuto nel finale di gara, Kimi Raikkonen si avvicina all’appuntamento di Sochi con la voglia di tornare in zona punti, muovendo così la propria classifica e quella dell’Alfa Romeo. Photo4/LaPresse Nonostante non abbia buoni ...