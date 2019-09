Formula 1 | adesso è finalmente ufficiale | nel 2021 tornerà la McLaren-Mercedes

Fonte : sportfair

(Di sabato 28 settembre 2019) Le parti coinvolte hanno tutte ufficializzato che, dalla stagione, laavrà lacome nuovo fornitore di motori e non la Renault La notizia aveva già cominciato a circolare da qualche giorno,è diventato: laad utilizzare i motoria partire dal. Si ricompone dunque il binomio che permise prima ad Hakkinen e poi ad Hamilton di conquistare il titolo iridato, come ufficializzato dalla Renault che ha annunciato come il team di Woking avvia deciso di non prolungare il contratto per la fornitura delle power unit francesi. LaPresse/Photo4 L’accordo in essere dunque durerà fino alla fine del 2020, dopodiché laa montare i propulsoridalla stagione successiva, che sarà peraltro quella dei nuovi regolamenti. Un passo importante, reso noto nella giornata di oggi da Cyril Abiteboul, managing ...

