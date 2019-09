Formazioni ufficiali Sassuolo-Atalanta | c’è Defrel

Sampdoria-Inter - diretta : Formazioni ufficiali. Lautaro-Sanchez in avanti (ore 18 - Sky) : La Sampdoria non vince in casa contro l'Inter da quasi 3 anni: 1-0 con gol di Quagliarella il 30 ottobre 2016 l'ultimo successo dei blucerchiati. Nella scorsa stagione la spuntarono gli...

Sampdoria-Inter live - le Formazioni ufficiali : Sanchez con Lautaro : Sampdoria-Inter live – Dopo la partita tra Juventus e Spal continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, in campo l’Inter che dovrà vedersela nell’insidiosa trasferta contro la Sampdoria. Partenza sprint della squadra di Antonio Conte che ha conquistato cinque vittorie consecutive ed adesso non ha intenzione di fermarsi, l’intenzione dei nerazzurri è quella di mandare un ulteriore ...

Juventus Spal Formazioni ufficiali - torna CR7 dal 1' : difesa inedita : Juventus Spal formazioni ufficiali – Riparte la Serie A. La vecchia signora torna a giocare in casa prima dell’attesissimo match di San Siro contro l’Inter del 6 ottobre. La Juventus di Maurizio Sarri prosegue il suo inseguimento alla capolista Inter e sfida la Spal di Leonardo Semplici nel primo anticipo della 6ª giornata di Serie A. Juventus Spal formazioni ufficiali, emergenza terzini Sarri punterà ancora sul 4-3-1-2 e dovrà ...

Torino-Milan live - le Formazioni ufficiali : Mazzarri col tridente - giocano Leao - Bennacer ed Hernandez : Torino-Milan live – Va in scena all’Olimpico Grande Torino il posticipo del quinto turno di Serie A. Si sfidano Torino e Milan in quella che si preannuncia una gara scoppiettante. Il Torino è reduce da due sconfitte consecutive contro Lecce e Sampdoria. Dall’altra parte i rossoneri che arrivano dal derby perso senza appello. Le due squadre cercano riscatto. Torino-Milan, LE formazioni ufficiali Torino (3-5-2): Sirigu; ...

Formazioni ufficiali Parma-Sassuolo : out Defrel : Formazioni ufficiali Parma-Sassuolo – Derby emiliano al Tardini, di fronte gialloblu e neroverdi. Momenti ed umori contrapposti per le due compagini: Gervinho e compagni non riescono a decollare, mentre gli ospiti hanno annientato la Spal nell’ultimo turno sulle ali di Berardi e Caputo. Tutto pronto per l’inizio della sfida, queste le scelte definitive dei due tecnici, D’Aversa e De Zerbi. PARMA (4-3-3): in ...

Formazioni ufficiali Fiorentina-Sampdoria : ancora Chiesa-Ribery - Quagliarella va in panchina : Formazioni ufficiali Fiorentina-Sampdoria – Ultima contro penultima. Sì, siamo solo ad inizio campionato, ma chi l’avrebbe mai detto che sarebbero state queste le posizioni di viola e blucerchiati prima dello scontro alla quinta giornata di Serie A? Un avvio difficile e sfortunato quello degli uomini di Montella, uno altamente negativo per l’undici di Di Francesco, tuttavia rialzatosi con la vittoria di domenica contro il ...

Formazioni ufficiali Genoa-Bologna : confermata la coppia Kouamé-Pinamonti : Formazioni ufficiali Genoa-Bologna – Tutto pronto per la sfida di Marassi tra liguri ed emiliani, accomunate da un esito simile nel risultato dell’ultima sfida: sconfitta beffa nel finale. Entrambe in svantaggio (il Bologna in casa con la Roma e il Genoa a Cagliari), entrambe sono riuscite a trovare il pareggio ma, come detto, si sono fatte beffare nei minuti finali. Adesso lo scontro per riprendere il cammino, queste le scelte ...

Formazioni ufficiali Napoli-Cagliari : fuori Koulibaly - ci sono Mertens e Lozano : Formazioni ufficiali Napoli-Cagliari – Al San Paolo altro derby del Sud dopo Lecce-Napoli di domenica. Si affrontano due squadre in salute, provenienti entrambe da due vittorie di fila (tre per gli azzurri se si conta la Champions). Sampdoria e Lecce, appunto, le ‘vittime’ dei partenopei, Parma e Genoa quelle dei sardi. L’obiettivo di Mertens e compagni è però quello di mantenere la striscia di risultati positivi ...

Formazioni ufficiali Spal-Lecce : dentro Floccari nei biancazzurri : Formazioni ufficiali Spal-Lecce – Nonostante siamo ancora ad inizio campionato, è già diventato un importante scontro salvezza quello del Paolo Mazza tra ferraresi e salentini. Pesanti sconfitte nell’ultimo turno per le due compagini, cadute rispettivamente sotto i colpi di Sassuolo (in trasferta) e Napoli (in casa) ed entrambe a quota 3 punti. Queste le scelte definitive dei due tecnici, Semplici e Liverani. SPAL (3-5-2): ...

Formazioni ufficiali Inter-Lazio : esclusione eccellente per Conte : Formazioni ufficiali Inter-Lazio – I nerazzurri per continuare sulla scia di vittorie di questo ottimo inizio, i biancocelesti per cercare la continuità dopo la vittoria contro il Parma che aveva fatto seguito ad una settimana non proprio tranquilla. Questi gli obiettivi di Inter e Lazio per la sfida di San Siro. Le scelte definitive dei due tecnici, Antonio Conte e Simone Inzaghi, sui 22 da mandare in campo, tutto pronto per la ...