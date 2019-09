Filippo Tortu | Mondiali atletica 2019 | “Oggi bisognava solo tirare fuori le palle Ora mi

Atletica - a che ora gareggia Filippo Tortu nella finale dei 100 metri ai Mondiali? Programma - tv e streaming : Filippo Tortu correrà la finale dei 100 metri ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. L’azzurro si è qualificato all’atto conclusivo della distanza regina, a 32 anni di distanza dall’ultima volta un italiano torna a disputare la gara che assegna le medaglie nella gara simbolo della rassegna iridata. Il velocista brianzolo si è letteralmente superato in semifinale, ha concluso in terza posizione col tempo di 10.11 e ha così ...

Atletica - Mondiali 2019 : IMPRESA GALATTICA! Filippo Tortu in Finale sui 100 metri - magia cosmica a Doha : FinaleEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Filippo Tortu ha fatto la magia, ha tirato fuori il coniglio dal cilindro, ha confezionato un cioccolatino di rara bellezza, ha compiuto un’IMPRESA memorabile e ha staccato il pass per l’atto conclusivo sui 100 metri ai Mondiali 2019 di Atletica leggera: un italiano torna tra i magnifici otto nella gara regina dopo addirittura 32 anni, era dai tempi di Pierfrancesco Pavoni a Roma 1987 che un azzurro ...

Mondiali Atletica 2019 – Filippo Tortu in finale nei 100 metri : l’Italia torna a giocarsi l’oro 42 anni dopo Pavoni : Filippo Tortu si qualifica alla finale dei 100 metri dei Mondiali di Atletica 2019: il velocista italiana riporta l’Italia a giocarsi l’oro 42 anni dopo Pavoni a Roma 1987. Jacobs fuori dalla finale Nel sabato pomeriggio italiano arriva una grande notizia per l’Atletica azzurra: Filippo Tortu è in finale nei 100 metri dei Mondiali di Atletica 2019. Il giovane velocista italiano si è qualificato con un tempo di 10″11 ...

Atletica - Mondiali 2019 : Marcell Jacobs scatenato - 10.07 e semifinale sui 100! Avanza Filippo Tortu senza incantare : Prime gioie per l’Italia ai Mondiali 2019 di Atletica leggera che sono incominciati oggi a Doha (Qatar), le batterie dei 100 metri maschili hanno regalato le prime soddisfazioni alla nostra spedizione: due azzurri si qualificano alle semifinali che andranno in scena domani. Marcell Jacobs, al rientro in gara dopo 40 giorni complicati, incanta con una prova di assoluto spessore: partenza a razzo dell’italo-statunitense, poi ha tenuto ...

