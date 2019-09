Festival da mangiare | le Woodstock del cibo conquistano i gourmet

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2019) Anna Muzio Da LSDM a Paestum a Gather JW a Venezia l'autunno è la stagione delle kermesse golose Quest'autunno si va alla sagra. Anzi, pardon, al food. Se volete essere davvero à la page ne dovete frequentare almeno uno, considerando che questa (insieme a maggio) è la stagione ideale, anzi occorre affrettarsi. Un fenomeno che ha assunto proporzioni globali quello delle giornate dedicate al «dio» che nell'ultima decina di anni hanno subito una sorta di mutazione antropologica. Passando dalla chiassosa, solitamente ipercalorica e molto popolare sagra di paese quella dove si incontra il vecchio compagno di scuola e si mangia e beve come se non ci fosse un domani a, appunto, dove è d'uopo farsi vedere con un sobrio piattino di finger food e un calice di bollicina in mano, a prendere appunti al convegno sul futuro della ristorazione o a riscoprire oscuri ...

vaticale : ...certo che la Ferragni al festival dell'unità a mangiare salsicce e panini.... - Salvinimi_ : @MatLemon2 ??????????????????????????A quei festival di mer,, ci vai tu e la mamma che tiene tanto alla linea. Preferisco rimane… - maktness : Sabato vado a un festival sull’oriente e ci sarà cibo thailandese, cinese, giapponese,,,non ho la minima idea di co… -