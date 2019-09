Ferrari davanti alle Mercedes nelle terze libere in Russia

Formula 1 – Leclerc non si nasconde : “Verstappen davanti? Sorpreso di non vederlo a Singapore. Gran feeling con la Ferrari” : Charles Leclerc si conferma sui buoni livelli dell’ultimo periodo e chiude al secondo posto le FP2 di Sochi: il pilota Ferrari si sente a suo agio sulla monoposto e scocca una frecciatina a Verstappen È solo venerdì e i piloti vogliono prendere confidenza con la pista, ma le FP2 di Charles Leclerc fanno ben sperare per il weekend. Il pilota Ferrari, dopo 2 primi posti a Spa e Monza, ed un secondo posto a Singapore, è deciso a non ...

LIVE F1 - GP Russia 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - Leclerc e la Ferrari per confermarsi davanti. Occhio alla reazione Mercedes : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca prove libere 1 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2019, sedicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. C’è grandissima attesa a Sochi per verificare le effettive prestazioni dei top team in una prima vera e propria simulazione di qualifica a parità di condizioni e di mescola degli pneumatici. Nel turno ...

Formula 1 – Terminate le FP1 in Russia : Leclerc porta la Ferrari davanti a tutti - Mercedes già staccate [TEMPI] : Il pilota monegasco comincia al meglio la prima sessione di prove libere del Gp di Russia, chiudendo al comando davanti a Verstappen e Vettel. Mercedes già staccate Charles Leclerc firma il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Russia, il pilota monegasco ferma il cronometro sull’1:34.462, precedendo di soli 82 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. Lapresse Prestazione solida per il giovane driver ...

Doppietta Ferrari al GP di Singapore - Vettel davanti a Leclerc : Vettel vince. Quinto successo per lui a Singapore. Secondo Leclerc per una Doppietta Ferrari che mancava da due anni.

GP Singapore LIVE - Vettel vince davanti a Leclerc e scaccia i fantasmi : è doppietta Ferrari : Finale - Vettel vince e scaccia i propri fantasmi, quinto successo per lui a Singapore. Secondo Leclerc per una doppietta Ferrari che mancava da due anni. Terzo Verstappen, poi Hamilton Bottas Albon...

F1 - GP Singapore 2019 : SOGNO ROSSO! Vettel vince davanti a Leclerc - doppietta epica! La Ferrari domina e riapre tutto! : La dodicesima edizione del GP di Singapore di F1 si chiude con una storica doppietta Ferrari che segna la rinascita di Sebastian Vettel che centra in maniera incredibile la cinquantatreesima vittoria in carriera e la prima dall’ormai lontanissimo Spa 2018. Il tedesco della Ferrari sfrutta al meglio l’undercut nel primo e unico pit stop per balzare davanti a tutti nell’incredulità generale del box e soprattutto di Charles ...

F1 - Risultato FP3 GP Singapore 2019 : strepitoso Charles Leclerc davanti a tutti! Hamilton insegue ma è grande Ferrari : Uno straripante Charles Leclerc ha chiuso in grande stile la terza sessione di prove libere del GP di Singapore 2019 di F1, l’ultima prima delle qualifiche che scatteranno alle 3 in uno scenario notturno unico nel suo genere, illuminato dalle luci artificiali. Sul tracciato di Marina Bay la Ferrari del monegasco ha stampato un pauroso 1:38.192 che ridà tanta fiducia alla Ferrari in vista del pomeriggio, tenendosi dietro anche Lewis ...

Formula 1 – Terminate le Fp3 a Singapore : Leclerc davanti a tutti - Hamilton si piazza tra le due Ferrari [TEMPI] : Leclerc davanti a tutti nella terza ed ultima sessione di prove libere del Gp di Singapore Continua lo spettacolo nello scenario notturno di Marina Bay: in attesa delle qualifiche del Gp di Singapore, i piloti della Formula 1 sono scesi in pista per la terza ed ultima sessione di prove libere. Al termine delle Fp3 è Charles Leclerc il più veloce, col crono di 1:38,192: il monegasco della Ferrari si è lasciato alle spalle la Mercedes di ...

Super Leclerc su Ferrari trionfa a Monza davanti a Bottas e Hamilton : è delirio rosso. L'ultima vittoria nove anni fa : Trionfo Ferrari con Charles Leclerc nel Gran Premio d'Italia, e grande festa sotto il podio a Monza per tutti i tifosi della Rossa. Il pilota monegasco vince davanti alle...

Monza - è nata una stella : la Ferrari di Leclerc vince davanti alle Mercedes : Trionfo Ferrari con Charles Leclerc a Monza. Il pilota monegasco vince davanti alle Mercedes di Bottas il Gp d'Italia e riporta la scuderia di Maranello sul gradino più alto del podio sul tracciato brianzolo dopo nove anni: l'ultimo successo era stato di Fernando Alonso nel 2010. Per Leclerc è la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Spa una settimana fa

F1 - GP Italia 2019 : analisi delle qualifiche. Ferrari davanti ma di poco - Mercedes insidiose : Se per caso oggi avevate un impegno e non avete potuto assistere alla Q3 delle qualifiche del Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno, non preoccupatevi, non vi siete persi davvero nulla di interessante. Certo, Charles Leclerc ha conquistato la quarta pole position della sua carriera, la seconda consecutiva e la 21esima per la Ferrari sul tracciato di Monza, ma quanto accaduto nei minuti finali della sessione ha davvero scritto una pagina ...

Leclerc fa sognare la Ferrari a Monza : pole davanti a Hamilton : Charles Leclerc partirà in pole nel GP d'Italia. Il monegasco della Ferrari si è preso la prima casella della griglia di Monza al termine di un Q3-farsa, in cui tutti i piloti hanno rallentato per cercare le scie e poi hanno preso bandiera a scacchi, senza poter migliorare il tempo del primo stint. Al fianco di Leclerc scatterà la Mercedes di Hamilton, in seconda fila Bottas e Vettel. Ma l'ultimo giro del Q3 è sotto investigazione.

Monza - la Ferrari di Leclerc in pole position : «Un onore davanti ai tifosi» : La Ferrari di Charles Leclerc ha conquistato la pole position. Seconda la Mercedes di Lewis Hamilton, mentre è quarta l’altra Ferrari di Sebastian Vettel dietro a Valtteri Bottas, terzo