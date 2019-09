Ferrara | incidente all’uscita dalla discoteca | morti tre ragazzi

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2019) Gabriele Laganà Nell’, avvenuto a Vigarano Mainarda, è rimasto ferito un quarto giovane che, trasportato in ospedale, è stato sottoposto ad esami tossicologici Un tragicostradale si è verificato nella notte a Vigarano Mainarda, piccolo centro in provincia di. Tre giovani, tra i 21 e i 29 anni, sonodopo che la loro auto si è schiantata contro un albero. Il sinistro è avvenuto attorno alle 2.30 a Vigarano Mainarda, in provincia di. Una quarta persona, che era alla guida della vettura, è rimasta ferita: subito soccorso, è stata trasportata in ospedale a Cona ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine giunte sul luogo, l’si è verificato intorno alle 2:30. I giovani, tra cui una ragazza, stavano tornando a casa dopo aver trascorso la serata in un locale della zona. La persona ...

