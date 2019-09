Ferrara | era ubriaco il conducente dell' auto che si è schiantata a Vigarano Mainarda

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 28 settembre 2019) Purtroppo è risultato positivo l'esame tossicologico svolto nelle scorse ore sula vettura che la notte scorsa, intorno alle ore 2:30, è uscita di strada a, nel ferrarese, colpendo in pieno un grosso albero che si trovava a bordoa carreggiata. Il sinistro è costato la vita a tre ragazzi: due maschi originaria provincia di Rovigo ed una ragazza di 21 anni, la più piccola del gruppo, originaria di. Secondo quanto riportano i media locali, ila vettura ha 24 anni ed è l'unico sopravvissuto all'incidente. Adesso si trova ricoverato all'ospedale di Cona in gravi condizioni, ma comunque non in pericolo di vita. Il gruppo di ragazzi lavorava in un ipermercatoa zona ed erano molto conosciuti in paese. Iladesso rischia di essere indagato per omicidio stradale. Tasso di alcol tre volte oltre il limite ...

