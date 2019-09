Ferragni e De Lellis | «La cultura pop aiuta anche gli altri autori»

Ferragni e De Lellis per principianti : Ho un amico un po’ più giovane di me che non ha profili social, neanche Facebook. Dice che ha paura di appassionarsi e perderci troppo tempo, ma in realtà non gli interessano abbastanza. Va molto spesso al cinema, almeno tre volte la settimana, anche da solo, e sa tutto di tutti i registi, da quelli più popolari a certi cinesi o brasiliani che io non ho mai sentito nominare. Legge libri che gli consiglia un suo libraio, non compra su Amazon, si ...