Federica | classe 1996 | bellezza travolgente L’avete riconosciuta? Ecco dove l’avete già

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 28 settembre 2019) Da Casalnuovo di NapoliCalemme arriva in tv. Con un passato a Miss Italia, la 23enne è entrata nel gruppetto delle nuove Professoresse di Flavio Insinna.ha debuttato nella prima puntata de L’Eredità mercoledì 25 settembre. Dopo aver vinto la fascia di Miss Tv Sorrisi e Canzoni,ha scelto di affiancare alla sua carriera come fotomodella anche quella nel mondo dello spettacolo. Fisico mozzafiato, lunghi capelli neri e uno sguardo sensuale:chi èCalemme, modella e influencer che è entrata a far parte del cast 2019 de L’Eredità in qualità di professoressa. Per la Calemme, inoltre, la partecipazione al game show di Raiuno, non rappresenta la sua primissima volta sul piccolo schermo dal momento che nel 2016 ha preso parte a Stasera tutto è possibile.Calemme è fidanzata con Mario Agliata un dj. Stanno ...

bleedsjellly : Ma Federica che parla di classe e poi è lì che assume una posa da hobbit amo anche meno! #shoppingnight - MartaGhira : Federica, guarda che non era il compito in classe eh #MatrimonioAPrimaVista - Federica_i90 : La mia??Super Viola!??classe 2012 #Gymnasia #Manfredonia #GinnasticaManfredonia #GinnasticaArtistica… -