Fashion Week 2019 | tutto quello che ci resta della settimana della moda

La giovane Dalila Recchia premiata come miglior designer alla Milano Fashion Week 2019 : Ginosa. La sesta edizione dell’evento MadMood ha avuto come ospiti d’eccezione Valeria Marini e Luna Berlusconi. La bellezza formosa di

Barbara Palvin e Dylan Sprouse sono un couple goal da sogno alla Milano Fashion Week : Guarda le foto The post Barbara Palvin e Dylan Sprouse sono un couple goal da sogno alla Milano Fashion Week appeared first on News Mtv Italia.

Monica Bellucci strega alla Milan Fashion Week con un carré audace : Dal 17 settembre ad oggi, 23 settembre, c'è la Milan Fashion Week. E al défilé targato Dolce & Gabbana, tenutosi per dettare le tendenze della prossima stagione primavera/estate, è apparsa l'attrice italiana naturalizzata francese, Monica Bellucci (54 anni). Per l'occasione, l'ex moglie di Vincent Cassel ha mostrato il suo cambio di look repentino, un carré audace, che nelle ultime ore fa discutere molto.\\ Il caschetto nero sfoggiato dalla ...

Io - Milano e la Fashion Week : cosa accade a un uomo comune nella settimana della moda : Per le persone comuni che vivono a Milano, la settimana della moda (che si conclude proprio oggi) rappresenta un singolare periodo in cui ci si ritrova catapultati in uno strambo circo mediatico che va dal divertimento puro, allo sbigottimento più estemporaneo, fino alla rabbia repressa e al nervosismo più iconoclasta, che è un aggettivo che non c’entra nulla con il proprio umore ma ci sta benissimo con la Fashion Week. Questo è il racconto di ...

Milano Fashion Week - la sfilata di Gucci interamente carbon neutral : viaggiatori nel tempo dall’aria vintage - in un ambiente clinico stile reparto psichiatrico : Un ambiente bianco, asettico, le luci accecanti da sala operatoria e i modelli immobili che vengono trasportati da una passerella mobile, completamente vestiti di bianco, con casacche abbottonate sulla schiena, come le camicie di forza. Inizia così, in un ambiente ‘clinico’, la sfilata di Gucci per la primavera-estate 2020, presentata al Gucci Hub, ex fabbrica aeronautica riconvertita in polo creativo. Un reparto psichiatrico, poi il blackout. ...

L'ottimismo è il sale della moda - alla Fashion Week di Milano

Passerella hot per Jennifer Lopez. A 50 anni incanta la Milano Fashion Week : Per Jennifer Lopez il tempo è come se si fosse fermato. A 50 anni, l’iconica artista latina, resta ancora una fra le dive più amate di sempre. Cantante, modella, attrice, influencer e produttrice: la vita ha regalato solo successi per la mitica J. Lo. E per festeggiare una decade di grandi soddisfazioni personali, il 20 settembre, la celebre artista, è volata a Milano per sfilare sulle passerelle della Milano Fashion Week. Durante la ...

Milano Fashion Week - Moschino dà vita alle opere di Picasso. Ma a conquistare la scena è la misteriosa donna incappucciata in prima fila a tutte le sfilate… : Moschino, ovvero quando i quadri di Pablo Picasso prendono vita. Sono infatti veri e propri dettagli di un’opera cubista gli abiti-scultura portati in passerella dal genio di Jeremy Scott, il direttore creativo del brand, che ha reso i suoi defilé uno degli appuntamenti più attesi di tutta la Milano Fashion Week. Dopo aver rappresentato al meglio l’immaginario simbolo della cultura pop (dai ...

Bob - il taglio medio che domina alle Fashion week

I look delle star in front row alla Milano Fashion Week : Katie Holmes da FendiChiara Ferragni e Fedez da FendiHalima Aden da FendiJasmine Sanders da FendiLeonie Hanne da FendiTommy Dorfman da FendiEmma Marrone da Emporio ArmaniAlice Pagani da Emporio ArmaniLevante da Emporio ArmaniSerena Autieri da Emporio ArmaniLarsen Thompson da Emporio ArmaniFlavia Pennetta da Emporio ArmaniHalima Aden da Max MaraCamila Coelho da Max MaraBrittany Xavier da Max MaraCaroline Daur da Max MaraFrancesca Chillemi da Max ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante pizzicati insieme alla Fashion Week : La Milano Fashion Week può tutto, anche riunire due ex fidanzati come Andrea Damante e Giulia De Lellis a poche ore dall’uscita in libreria di Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza, esordio letterario della influencer che descrive con dovizia di particolari i tradimenti subiti dall’ex tronista senza paura di scendere nei dettagli. Malgrado Andrea Damante abbia fatto sapere di non aver molto apprezzato la mossa della ...

Milano Fashion Week - Prada torna ad uno stile retrò e sofisticato ed è tutto un coro di “Wow - lo voglio!”. Alberta Ferretti back to ’70s : Prada – “Woow! Adoro, lo voglio!”. Questa frase, dapprima bisbigliata nell’orecchio della vicina di posto e poi esclamata senza più tanto ritegno ma con grande stupore e ammirazione, è stata ripetuta come un mantra dalle decine di influencer e Fashion addicted che mercoledì pomeriggio hanno assistito alla sfilata della collezione Primavera/estate 2020 di Prada. La rottura con le recenti collezioni è ...

Manuel Bortuzzo ospite alla Fashion Week per Armani : Si presentato alla sfilata sorridendo. Come ha sempre fatto. Anche nei momenti più difficili, anche quando gli hanno sparato e ha perso l’uso delle gambe. Il nuotatore Manuel Bortuzzo è uno degli ospiti più amati della sfilata primavera-estate di Emporio Armani, che si è tenuta durante la Fashion Week. È diventato un simbolo di resistenza e di positività sia per chi lo conosceva da vicino sia per ...

Miriam Leone bionda come Eva Kant alla Milano Fashion Week - in corso le riprese di Diabolik dei Manetti Bros : La prima immagine di Miriam Leone in versione Eva Kant alla Milano Fashion Week Esce allo scoperto con il suo nuovo look Miriam Leone l’attrice scelta dai Manetti Bros per interpretare Eva Kant ...