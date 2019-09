Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2019) Nientesulle dichiarazioni dei. È questa la posizione di, annunciata nei giorni scorsi da Nick Clegg, VP of Global Affairs and Communications intervenendo a Washington all’Atlantic Festival. La ragione della decisione – in apparente controtendenza rispetto all’impegno del social network a impegnarsi sempre di più nella guerra alle fake news specie in campagna elettorale – è spiegata con la volontà di restare terzi rispetto al dibattito politico caratterizzato, sempre, da toni e affermazioni sopra le righe. “Per usare il tennis come analogia, il nostro compito è assicurarci che il campo sia pronto: la superficie piatta, le linee dipinte, la rete all’altezza corretta. Ma non prendiamo una racchetta e iniziamo a giocare. Il modo in cui i giocatori giocano dipende da, non da noi”. Parole di grande buon senso. Maquesta regola dovrebbe valere ...

MPenikas : FQ: Facebook rinuncia al fact checking per i politici e dà loro licenza di mentire. Perché? - MirtilloKyani : RT @Noiconsalvini: 'I 5s volevano cambiare l'Europa ma alla fine si sono piegati anche loro ai giochi di potere del sistema tradendo i loro… - marco_cevolani : Da domani tutto il mondo sarà migliore, come in un film ci sveglieremo magicamente in un mondo meno inquinato. L'am… -