Fabrizio Moro a Verissimo | come ha sconfitto gli attacchi di panico e le parole su Ultimo

Fabrizio Moro : al via il 18 ottobre il suo tour 'Figli di nessuno' : Tra meno di un mese, partirà il "Figli di nessuno tour" che prende il nome dal decimo album del cantautore romano, rilasciato lo scorso 12 aprile che contiene 11 brani tra cui i tre singoli Figli di nessuno, Ho bisogno di credere, e Per Me. La tournée, che inizierà venerdì 18 ottobre, avrà come prima tappa Roma, la sua città natale, in seguito alla cancellazione della data zero che si sarebbe dovuta tenere al Pal'art hotel di Acireale (CT), ma ...

GIGI E ROSS SONO ERMAL META E Fabrizio MORO/ Goggi : 'Strepitosi' - Tale e Quale Show - : GIGI e ROSS, Tale e Quale Show 2019: i due comici dopo aver portato sul palco una reinterpretazione dei Righeira saranno FABRIZIO MORO ed ERMAL META.

Da Acireale a Catania - il concerto di Fabrizio Moro si sposta e raddoppia : Fabrizio Moro spiega ai fan cosa sta succedendo. Nelle scorse ore è giunto un comunicato ufficiale a proposito dello spostamento della data in programma ad Acireale (Pal'Art Hotel) nella città di Catania. Il palazzetto scelto per l'evento, infatti, potrebbe risultare inagibile ma in assenza di interventi da parte del Comune non è ancora noto il suo destino. Fabrizio Moro, allora, per evitare di dover annullare lo spettacolo, accoglie la ...

“Per me” - il nuovo singolo di Fabrizio Moro - tour dal 12 ottobre : È online il video di "Per me", il nuovo singolo di Fabrizio Moro, estratto dall'album di inediti "Figli di nessuno". Il video - che celebra la carriera dell'artista dai primi live fino ai giorni nostri - è stato girato nel Dream Cinema - Fornaci Cinema Village di Frosinone, e vede la regia e produzione di Trilathera e la sceneggiatura dello stesso Fabrizio Moro e Trilathera. "Per me" ha il linguaggio diretto e senza filtri che ...

Per me di Fabrizio Moro - testo e significato : un brano emozionante che racconta le complessità della vita : testo e significato di Per me, il nuovissimo singolo firmato da Fabrizio Moro in rotazione radiofonica da venerdì 30 agosto. Il brano è il terzo inedito estratto dal suo decimo album Figli di Nessuno pubblicato dal cantautore romano lo scorso 12 aprile. Arriva in radio da venerdì 30 agosto il nuovo singolo firmato da Fabrizio Moro Fabrizio Moro torna in rotazione radiofonica dal 30 agosto con un nuovo singolo intitolato “Per me”. Si ...

Fabrizio Moro : dal 30 agosto arriverà in radio il nuovo singolo 'Per me' : Dopo una lunga attesa, finalmente il 30 agosto arriverà in radio il singolo "Per Me" di Fabrizio Moro, estratto dal suo decimo album "Figli di nessuno". Si tratta di un testo scritto interamente dal cantante romano, mentre la musica è stata composta in collaborazione con il suo amico e produttore Roberto Cardelli. L'artista ha ricordato che questa canzone è dedicata a se stesso, a tutta la fatica fatta per poter realizzare quel sogno che, a ...

Audio e testo di Per Me di Fabrizio Moro - nuovo singolo da Figli Di Nessuno : Per me di Fabrizio Moro è il nuovo singolo da Figli Di Nessuno. A qualche mese dalla partenza del tour con il quale supporterà la sua ultima fatica discografica, l'artista romano è pronto a tornare in radio con il prossimo estratto dal disco. Come di consueto, il brano porta la sua firma e quella di Cardelli ed è il terzo estratto da Figli Di Nessuno. Per me arriva quindi dopo il rilascio del brano che ha riscritto con la collaborazione di ...

Battiti Live a Bari su Italia 1 con Alessandra Amoroso - Fabrizio Moro - Maneskin e molti altri : Ultimo appuntamento con Battiti Live stasera su Italia 1. L'appuntamento è alle ore 21:15 con l'ultima tappa della tournée estiva di Radionorba, quella di Bari. Il festival itinerante del sud Italia è condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. La serata in onda questa sera è stata registrata a Bari lo scorso 28 luglio e verrà trasmessa oggi, mercoledì 7 agosto, in differita. Tanti gli artisti Italiani che si sono esibiti in piazza. ...

ULTIMO DEDICA A Fabrizio MORO/ Foto - 'Sono fortunato ad averti come amico' : ULTIMO posta una Foto con FABRIZIO MORO a cui DEDICA bellissime parole di stima e amicizia: 'un 'ti capisco' fa molto di più di tanti insegnamenti'