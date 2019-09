F1 su TV8 | come vedere gratis e in chiaro in tv le qualifiche del GP di Russia 2019

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019) Il Gran Premio didi Formula 1 si appresta per vivere l’intensa battaglia delle. A Sochi il grande momento è arrivato e oggi si decideranno le posizioni per la griglia di partenza della gara di domani. Le condizioni meteo sono fortemente instabili e ci potrebbero essere molte sorprese rispetto ai tradizionali valori in campo, la pioggia sta cadendo e la giornata dovrebbe essere bagnata. La Ferrari va a caccia della qua quarta pole position di fila, dopo i perfetti sabati di Spa, Monza e Singapore di un Charles Leclerc in versione superman. Sebastian Vettel proverà a dimostrare di essere tornato e le Mercedes saranno le naturali favorite se non si dovesse correre,pare, su pista asciutta. Meno pressione per l’olandese Max Verstappen che nonostante l’ottimo passo dovrà scontare 5 posizioni di penalità sulla griglia. Si parte con la terza ...

AndreaFilocomo : RT @fabiofabbretti: #RosyAbate2 risale al 16.9% di share. Seppur in calo, si conferma leader #TaleeQualeShow (19.2%). #FratelliDiCrozza ali… - fabiofabbretti : #RosyAbate2 risale al 16.9% di share. Seppur in calo, si conferma leader #TaleeQualeShow (19.2%). #FratelliDiCrozza… - itsns13 : Semplicemente: - non tutti hanno Sky - molti non sono informati sulle repliche (tv8) - la maggior parte (pur sapen… -