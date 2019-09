F1 | McLaren-Mercedes | si ricostituisce la magica accoppiata nel Mondiale 2021

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019) Un binomio che ha fatto la storia della F1 torna a ricostituirsi. Si parla dellamotorizzata. Ebbene, oggi il team di Woking e la casa di Stoccarda hanno annunciato che la squadra inglese potrà usufruire del propulsore tedesco in vista dele fino alla stagione 2024.Racing and-Benz announce that theF1 team will be powered byfromuntil at least the 2024 season under a long-term agreement. Find out more ⬇️ —(@F1) September 28, 2019 Un connubio che era iniziato sul finire del 1994, dopo l’esperienza molto negativa dicon Peugeot. Arrivarono poi tre titoli piloti (due con Mika Hakkinen nel 1998 e nel 1999 e uno con Lewis Hamilton nel 2008), un titolo costruttori (1998) e un altro revocato per la nota Spy Story del 2007. Un totale di 78 vittorie. Dopo praticamente 20 ...

Chiedonoperme : RT @matteornati82: Qualcuno ha notizie di Alonso dopo l'annuncio che McLaren sarà motorizzata Mercedes? Chiedo per un amico #RussianGP - PieroLadisa : RT @f1grandprixit: #F1 | McLaren Mercedes, ufficiale il ritorno dello storico binomio a partire dalla stagione 2021 - Graftechweb : F1 – Clamoroso: McLaren torna ai motori Mercedes dal 2021! @McLarenF1 #F1 #Mercedes -