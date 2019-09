F1 | GP Russia 2019 | a Sochi sarà un duello Ferrari-Mercedes per la pole position

DIRETTA F1 - LIVE GP Russia 2019 : orari FP3 e qualifiche - tv - streaming e palinsesto : Il Gran Premio di Russia 2019 di Formula Uno è pronto per eleggere il suo poleman. Sul circuito di Sochi vivremo la terza sessione di prove libere alle ore 11.00, quindi le qualifiche delle ore 14.00 che ci regaleranno la grande sfida Ferrari-Mercedes, con Max Verstappen pronto a inserirsi, ma che ha sulla testa la penalizzazione per la sostituzione di alcune componenti della sua Power Unit. Sarà la pioggia la grande protagonista della giornata? ...

VIDEO Laurent Mekies F1 - GP Russia 2019 : “La reazione di Leclerc è comprensibile. Aspettiamo risposte da Sochi” : Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari, ha parlato ai microfoni di Sky al termine delle prove libere del GP di Russia ed è tornato su quanto successo settimana scorsa a Singapore: “E’ difficile capire per il pilota quello che accade attorno a lui. Non stava facendo un errore e si è trovato secondo. Noi avevamo il dovere di spiegargli cosa succedeva. Alla fine visto all’interno è molto più facile, Leclerc e Vettel ...

F1 - GP Russia 2019 : previsioni meteo nemiche della Ferrari? La pioggia favorirebbe Hamilton in qualifica : La Ferrari esce ruggendo ancora una volta dalle prove libere del venerdì del GP di Russia 2019 di F1 in corso di svolgimento sul tracciato di Sochi. Dopo aver trovato il miglior tempo in mattinata con Charles Leclerc, anche la sessione del pomeriggio ha mostrato una SF90 davvero ritrovata, in grado di esprimersi al meglio ormai anche su tratti non adatti alle sue caratteristiche e dove fino a Budapest aveva sempre trovato grosse difficoltà. Il ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Russia 2019 : “Vincerò domenica? Non so - intanto un buon venerdì” : Sebastian Vettel ha commesso un paio di errori rilevanti nelle prove libere 2 del GP di Russia ma ha fatto capire di avere un buon passo gara in vista del prosieguo del weekend a Sochi. Il pilota della Ferrari, reduce dalla vittoria a Singapore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Sicuramente domani troveremo il grip. Non ho trovato il buon feeling oggi ma non è stata una cattiva giornata. Oggi siamo stati competitivi, ...

VIDEO F1 - il venerdì del GP di Russia 2019 è uno show di Leclerc e Verstappen : Charles Leclerc. Max Verstappen. Il venerdì di prove libere del GP di Russia 2019 di Formula 1 è l’ennesimo capitolo di una rivalità che sta crescendo ogni giorno di più e che promette di regalare battaglie straordinarie in futuro. A Sochi il monegasco si è preso la prima sessione sulla sua ritrovata Ferrari e l’olandese, che dovrà scontare 5 posizioni di penalità in griglia per aver sostituito la power unit, si è preso la rivincita ...

VIDEO F1 Max Verstappen - GP Russia 2019 : “Ho ottime sensazioni specialmente nel T3 - non mi preoccupa la penalità” : Max Verstappen è stato il più veloce in assoluto nella prima giornata di prove libere del Gran Premio di Russia 2019, sedicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Sulla pista di Sochi l’olandese della Red Bull ha firmato il miglior tempo nella sessione pomeridiana mettendo in evidenza una sorprendente competitività nella simulazione di qualifica con gomme morbide a testimonianza dell’efficacia del nuovo motore endotermico ...

Charles Leclerc F1 - GP Russia 2019 : “Sorpreso dalla Red Bull - noi possiamo crescere molto” : Charles Leclerc conclude il suo venerdì del Gran Premio di Russia 2019 di Formula Uno con il secondo tempo complessivo a circa tre decimi da Max Verstappen e con la consapevolezza che la sua monoposto possa essere protagonista in maniera importante anche sulla pista di Sochi. Secondo il pilota monegasco, tuttavia, quanto visto oggi non è il reale potenziale della sua vettura e, quindi, la giornata di domani (al netto della probabile pioggia in ...

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : prove libere - highlights e sintesi. Leclerc e Verstappen - botta e risposta. Vettel insegue : Oggi si sono disputate le prove libere del GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1. botta e risposta tra Charles Leclerc e Max Verstappen che hanno rispettivamente primeggiato nella prima e nella seconda sessione, la Ferrari vola anche a Sochi e può puntare al successo col monegasco mentre l’olandese dovrà fare i conti con una penalizzazione di cinque posizioni sulla griglia di partenza. Qualche errore di troppo di Sebastian Vettel nella ...

Sebastian Vettel F1 - GP Russia 2019 : “La FP2 ha rovinato le cose - faticato a trovare il bilanciamento” : Prima giornata di prove libere del GP di Russia 2019 non esaltante ed un pizzico di preoccupazione in vista di domani per Sebastian Vettel, il quale ha chiuso le FP2 in quinta piazza ad 1″ di ritardo dalla Red Bull di Max Verstappen a parità di condizioni. Il tedesco della Ferrari ha fatto fatica a completare un time-attack pulito e privo di sbavature specialmente in frenata, pagando dazio anche nel confronto diretto col compagno di ...

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : la Ferrari punta alla quarta vittoria di fila nonostante il rischio pioggia : La Ferrari non si vuole fermare e si presenta a Sochi con l’obiettivo di conquistare la quarta vittoria consecutiva dopo le affermazioni di Charles Leclerc a Spa e Monza e di Sebastian Vettel a Singapore. La prima giornata di prove libere è stata abbastanza incoraggiante specialmente sul giro secco per il monegasco, anche se l’elevato rischio di una qualifica bagnata potrebbe mettere in discussione le certezze della scuderia di ...

Max Verstappen F1 - GP Russia 2019 : “Sensazioni molto positive oggi. La pioggia domani? Una possibilità” : E’ stato l’olandese Max Verstappen il pilota più veloce delle prove libere del GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Sochi, l’alfiere di Milton Keynes ha stupito tutti per la prestazione ottenuta con la RB15. Giusto ricordare che Max, come tutti i motorizzati Honda, sconterà una penalità per aver sostituito il motore endotermico e quindi sarà arretrato di cinque posizioni in griglia di ...