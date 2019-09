Export Parmigiano, è record storico

Mai così tantoReggiano e Grana Padano sono stati consumati all'estero. L'Italia festeggia il, con le esportazione in aumento del 16% in valore nei primi 5 mesi del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018.Il dato è fornito della Coldiretti in occasione delDay, a Bologna. Il prodotto tipico del Made in Italy spopola in Germania (+19%), Regno Unito (+15%), Francia (+11%) e registra venditenegli Usa (+26%). Aumenti anche in Giappone (+21%) e Cina (+36%).(Di sabato 28 settembre 2019)