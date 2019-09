Emma Marrone | addio al braccialetto dell’ospedale | «Piango di gioia»

Emma Marrone dall'ospedale rompe il silenzio : «E' stata dura ma è andata» : «Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre. E' stata dura...ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non...

