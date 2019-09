Emma ha vinto la sua battaglia | ' Ho finalmente tolto questo braccialetto'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 28 settembre 2019)Marrone è tornata a postare su Instagram un messaggio per i suoi fan: "Ho, ma lo conserverò per sempre." La cantante salentina poi ha proseguito: "E' stata dura, ma è andata". Come molti sanno, la 35enne circa una settimana aveva annunciato sul web uno stop momentaneo alla musica a causa di un problema di salute. La giovane aveva utilizzato delle parole di John Lennon, poi si era scusata con tutti i fan che avevano già preso un biglietto per sentirla al concerto di Malta organizzato da Radio Italia. In adolescenza la Marrone si era ritrovata a combattere contro un tumore alle ovaie. Da qui il sospetto che la giovane fosse ricaduta nell'incubo. Dopo un breve periodo di silenzio, l'ex allieva di Amici ha dichiarato di averla suacontro la malattia.Marroneè guarita. Anche se al momento la donna starà lontana dai ...

