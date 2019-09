Ecco perché Claudia Santamaria e Francesca Barra sono scomparsi dai social

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2019) Sandra Rondini Nessuna traccia suidella coppia, in genere molto attiva. Che anche loro siano stati reclutati nel cast di "Celebrity Haunted" di Amazon con Fedez e Totti? Dagospia pare non avere dubbi Il reality show “Celebrity Hunted” di Amazon che ha già arruolato nelle sue fila star come Fedez, Luis Sal e Francesco Totti, sembra che sia riuscito a mettere a segno un altro colpaccio o meglio due in un colpo solo, trattandosi di una coppia: Claudio.I due che, da quando formano una delle coppie più glamour del panorama italiano, non hanno fatto altro che essere onnipresenti sui, postando immagini non solo dei loro rispettivi impegni professionali, ma soprattutto della loro vita insieme, tanto romantica quanto tormentata, soprattutto per la perdita del figlio che attendevano, all’improvviso è scomparsa daie ...

amnestyitalia : Se non agiamo ORA contro il #ClimateChange: • l’innalzamento dei mari costringerà milioni di persone a migrare • la… - Capezzone : Please, prendetevi un po’ di tempo per leggere su @atlanticomag la strepitosa intervista di @jimmomo al professor P… - AnnaAscani : Sono tanti quelli che, come me, hanno scelto di restare nel PD. E credo che la nostra energia oggi sia più preziosa… -