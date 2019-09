Eccesso di mercurio nel tonno in scatola | quali sono i rischi? La parola all’esperto

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2019) Sinonimo della poca voglia di cucinare, ilinè un alimento estremamente comune sulle tavole degli italiani. Di recente sotto accusa per la presenza troppo elevata dinella sua carne, ilinresta un alimento sicuro, affidabile e valido a livello nutrizionale. Si parte dalfresco, alimento prezioso ricco di proprietà nutritive e principi benefici, per arrivare a quello in. Che fa bene più di quanto si immagini. Come conferma Pietro Migliaccio, nutrizionista e Presidente Emerito della Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione (SISA). Ecco sei piccole grandi verità sul, troppo spesso ignorate. Ne parliamo con la dottoressa Elisabetta Marcorsini, biologa nutrizionista di Humanitas Medical Care e Humanitas Mater Domini.fresco o in? Il cibo inè spesso, per sua natura, sotto accusa. Eppure ilin ...