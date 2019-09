Dublino | giovane preso a sprangate per aver salutato il fidanzato

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2019) Danilo Matta è un ragazzo brasiliano di chiare origini italiane, è statonel cuore della notte da alcuni balordi. L'episodio è accaduto a. Unica "colpa" delè stata quella dibaciato il compagno. Ilera appena tornato a casa con il suo ragazzo dopo una serata trascorsa con gli amici. Una volta che il suoè andato via con la bici, Danilo è stato avvicinato da alcuni loschi figuri.A rivelarlo è stata la vittima stessa a Dublin Live. Ilbrasiliano ha dichiarato: "Si sono avvicinati e mi hanno detto “cosa sta succedendo qui?”, riferendosi al bacio a cui avevano appena assistito. Erano due ragazze e quattro uomini, due di questi erano in bicicletta. Inizio a sentirmi a disagio, ma prima ancora di poter rispondere mi hanno colpito alla bocca con una spranga d'acciaio. Dopo questo colpo ero confuso, non riuscivo a capire cosa ...