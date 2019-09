DIRETTA Reggio Emilia Trento | 19-23 | streaming video tv | fine 10' ! Blackmon 11 punti

LIVE Torino-Milan 0-1 - Serie A in DIRETTA : inizia la ripresa. Granata a caccia del pareggio - rossoneri per il raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ Avvitamento di Calhanoglu su cross di Leao. Palla alta sulla traversa. 51′ Musacchio ferma con le cattive Belotti. Riparte il Toro dalla sua metà campo. 50′ Kessie, prima, e Hernandez, dopo, liberano. 50′ GRAN TIRO DI OLA AINA! Donnarumma mette in calcio d’angolo in qualche modo sulla conclusione insidiosa dell’esterno. 48′ Baselli cerca una ...

LIVE Inter-Lazio 1-0 - Serie A in DIRETTA : Correa vicino al pareggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-CAGLIARI (ORE 21.00) 38′ Pressa ora l’Inter dopo lo spavento precedente e prova a cercare il raddoppio. 36′ Ancora Correa riceve palla dalla sinistra da Parolo e di punta prova a piazzarla sul secondo palo ma Handanovic respinge. 34′ Vicina al pareggio la Lazio con Caicedo che offre un pallone preciso a Correa dentro ...

DIRETTA/ Reggio Audace Carpi - risultato 0-0 - video streaming e tv : in campo! : Diretta Reggio Audace Carpi streaming video e tv: quote, orario e risultato live della partita valida per la sesta giornata nel girone B di Serie C.

DIRETTA/ Picerno Casertana - risultato finale 1-1 - : i lucani strappano il pareggio! : DIRETTA Picerno Casertana: risultato finale 1-1. Le due squadre salgono a quota 8 punti nel girone C di Serie C dopo il pareggio maturato nella ripresa.

DIRETTA/ Chievo Pisa - risultato finale 2-2 - video DAZN : Dickmann per il pareggio! : DIRETTA Chievo Pisa streaming video DAZN: risultato live del match della quarta giornata del campionato di Serie B che sta cominciando al Bentegodi.

LIVE Italia-Francia 1-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA : pareggio degli azzurri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 ACEEEEEEEEEEEEEEEE!! JUANTORENAAAAAAAAAAAA!!! pareggio! Italia-Francia 1-1! E’ una battaglia! 24-22 Diagonale di Juantorena all’incrocio delle righe. 23-22 La moviola dà ragione alla Francia, c’è un’invasione di Juantorena. L’Italia era avanti 16-9 in questo set. 24-21 Grande mani fuori di Juantorena. Richiesta di moviola della Francia. 23-21 Primo tempo di ...

DIRETTA/ Lione Zenit - risultato finale 1-1 - : Depay risponde ad Azmoun ed è pareggio : DIRETTA Lione Zenit, risultato finale 1-1, streaming video tv: finisce in pareggio match fase a gironi Champions League, gruppo G. Depay risponde ad Azmoun.

DIRETTA/ Pergolettese Arezzo - risultato finale 1-1 - : Pareggio di Bortoluz : Diretta Pergolettese-Arezzo streaming video e tv, quote e risultato live del match relativo alla quarta giornata del campionato di Serie C nel girone A

DIRETTA/ Sudtirol Reggio Audace - risultato finale 0-3 - : Marchi-Scappini - granata ok : Diretta Sudtirol Reggio Audace, risultato finale 0-3,: vittoria netta da parte della squadra granata nel girone B della Serie C, espugnato il Druso.

DIRETTA SUDTIROL REGGIO AUDACE/ Streaming video e tv : equilibrio nel testa a testa : DIRETTA SUDTIROL REGGIO AUDACE Streaming video e tv, quote e risultato live del match relativo alla quarta giornata del campionato di Serie C nel girone B

LIVE Juventus-Barcellona 0-1 calcio femminile - Champions League in DIRETTA : match molto equilibrato - le bianco-nere cercano il pareggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64′ Grande azione difensiva di Rosucci, le italiane devono essere abili a sfruttare le ripartenze. 63′ Sanchez ha tentato un cross al centro per Hermoso, ma Giuliani ha intuito tutto! 62′ Brutto fallo di Mariona su Rosucci, calcio di punizione per le bianco-nere. 60′ Allontana Girelli, ma è sempre rimessa per le iberiche. 59′ Hansen murata da Boattin, calcio ...

DIRETTA/ Gubbio Virtus Verona - risultato finale 2-2 - : pareggio pazzesco al Barbetti : DIRETTA Gubbio Virtus Verona, risultato finale 2-2,: incredibile pareggio allo stadio Barbetti nella partita del girone B del campionato di Serie C.

DIRETTA NOVARA JUVENTUS U23/ Streaming video Rai : l'anno scorso fu doppio pareggio : DIRETTA NOVARA JUVENTUS U23 Streaming video Rai: le due squadre si ritrovano nel girone A di Serie C dopo il doppio 1-1 dello scorso campionato.

Roma-Genoa 3-3 La DIRETTA Kouamé firma il pareggio : La nuova Roma di Paulo Fonseca dà il via al proprio campionato di serie A ospitando allo stadio Olimpico il Genoa dell'ex Andreazzoli. I capitolini partono con l'obiettivo di centrare...