Diretta Fiorentina Roma Primavera | risultato 2-0 | streaming video tv | Duncan!

Diretta/ Fiorentina Roma Primavera - risultato 1-0 - video streaming tv : rete di Pedro : DIRETTA Fiorentina Roma Primavera streaming video e tv: risultato live del match valevole per la terza giornata del campionato Primavera 1.

Risultati Serie A - classifica/ Diretta gol live score : Inter e Fiorentina avanti! : Risultati Serie A e classifica: Diretta gol live score delle partite in programma oggi, 25 settembre, per la quinta giornata. L'Atalanta espugna Roma.

Diretta/ Atalanta Fiorentina - risultato finale 2-2 - : impresa della Dea! : Diretta Atalanta Fiorentina streaming video e tv: risultato finale 2-2, la viola va in doppio vantaggio ma negli ultimi minuti la Dea compie un'impresa.

Diretta/ Atalanta Fiorentina - risultato 0-1 - streaming video : gol di Chiesa! : DIRETTA Atalanta Fiorentina streaming video e tv: risultato live 0-1, partita sbloccata da una rete di Federico Chiesa prima dell'intervallo. Viola avanti.

Fiorentina-Juventus 0-0 - Montella ferma la corsa bianconera | Le pagelle Napoli-Samp : Diretta 1-0 : Finisce in parità il primo anticipo della terza giornata: al Franchi la difesa viola riesce a bloccare i Campioni d’Italia. Bene Castrovilli e Ribéry

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 - Serie A calcio in Diretta : primo punto per Montella - Vecchia Signora senza idee : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.03 La Fiorentina conquista il primo punto in campionato contro una Juventus stanca che perde per infortunio Douglas Costa e Pjanic, da valutare Danilo. 17.00 Fiorentina-Juventus finisce 0-0. 94′ L’arbitro decide di non aggiungere altri minuti di recupero, finisce la partita. 93′ Cross di Lirola basso per Boateng che al volo prova il tiro, ma la palla finisce ...

Diretta/ Fiorentina Juventus - risultato 0-0 - streaming tv : anche Pjanic si infortuna : Diretta Fiorentina Juventus streaming video tv: la grande sfida al Franchi nella 3giornata di Serie A è un match che propone una bella sfida in panchina.

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 - Serie A calcio in Diretta : Ronaldo vicino al gol ma ferma tutto Pezzella : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82′ Fuori Pezzella e dentro Ceccherini. 81′ Giallo per Bentancur che ferma Castrovilli che stava ripartendo a centrocampo. 79′ Partita che ora viaggia su ritmi bassi a causa del caldo. 77′ Giallo per Castrovilli per fallo su Ronaldo lanciato in contropiede a centrocampo. 76′ Corner di Pulgar che finisce sulla testa di Milenkovic che non riesce a indirizzare la ...

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 - Serie A calcio in Diretta : spinge la Fiorentina - dentro Boateng per Ribery : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Giallo per Castrovilli per fallo su Ronaldo lanciato in contropiede a centrocampo. 76′ Corner di Pulgar che finisce sulla testa di Milenkovic che non riesce a indirizzare la palla bene e finisce sulle mani di Szczesny. 74′ Straordinario salvataggio di Pezzella in anticipo su Ronaldo con Khedira che aveva messo in mezzo un bel pallone rasoterra dalla destra. 72′ La ...

Fiorentina-Juventus 0-0 La Diretta Chiesa sfiora il gol. Costa - Pjanic e Danilo ko : Una Fiorentina in cerca di riscatto dopo la doppia sconfitta iniziale in questo campionato, dapprima al Franchi a cospetto del Napoli e poi a Marassi col Genoa, ospita quest'oggi i campioni...