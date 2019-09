DIRETTA Atletica | LIVE Mondiali 2019 | orari sabato 28 settembre | programma | tv e streaming

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Chepngetich domina la maratona! Chelimo argento - Johannes bronzo. Ritirate le azzurre Dossena ed Epis : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 1.43: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la seconda giornata di gare da Doha 1.41: Oro Kenya, argento Bahrein, bronzo Namibia: questo il podio della Maratrona Mondioale di Doha. Ritirate le due azzurre Epis e Dossena 1.40: Sesto posto per la statunitense Groner, settima la giapponese Tanimoto 1.36: Quarto posto per la keniana Kiplagat ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Un quartetto con tanta Africa in testa. Ritirate le azzurre Dossena ed Epis : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 1.10: E’ partita decisa Chepngetich ma Chelimo non ha ancora alzato bandiera bianca. E’ staccata di una ventina di metri 1.08: Al rifornimento prova nuovamente l’azione Chepngetich e stacca le compagne di avventura, la segue Chelimo, più indietro Kilaghat 1.03: L’Italia resta senza atlete in gara. Si ritira anche Giovanna ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Africa e Bahrein padroni. Dossena prova a non perdere troppo terreno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 23.30: Si ferma una delle favorite: la etiope Dereje 23.28: Adesso si fa sul serio. Sono in quattro a prendere il largo. Jepkesho (Bah), Aga (Eth), Chepgnetich (Ken) sono le più attive davanti 23.25: Dossena 20ma al km 7 a 7″ dalla testa 23.23: Jepkesho a fare l’andatura in un gruppo di una quindicina di atlete con tanta Africa, il Bahrein e ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : alle 22.59 la Maratona femminile - l’Italia spera in Sara Dossena : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 22.58: Le atlete sono pronte per la partenza 22.56: Un ruolo da protagonista lo può recitare Israele con la ex kenyana Lorah Sal’peter, la bielorussa campionessa continentale Mazuronak e la britannica Purdue 22.54: Le kenyane “vere” non sono da meno: Ruth Chepngetich, Visline Jepkesho e la quarantenne Edna Kiplagat, che ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : flop Italia - si salvano solo Tortu e Jacobs. Alle 22.59 la maratona donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 20.10: Si chiude qui la prima giornata di gare in pista al Mondiale di Doha,. Jacobs si prende la copertina per la spedizione azzurra, buona prova di Tortu che raggiunge assieme a Tortu la semifinale. Il resto, purtroppo, è tutto da dimenticare. Grazie per averci seguito, appuntamento Alle 22.59 per la maratona femminile 20.07: I quattro ripescati dei ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : L’Italia è solo Jacobs e Tortu : in semifinale nei 100! Crippa e Trost : delusioni cocenti. Impalpabili gli altri. Dossena stasera nella maratona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.28: Si sta chiudendo la qualificazione del triplo maschile. solo due atleti hanno superato la misura fissata per la qualificazione. Evora è eliminato 19.23: Si è ritirato l’azzurro El Otmani. Ripescati con i tempi Balew (Brn), I Kimeli (Bel), H. Ingebrigtsen (Nor), Mead (Usa), Knight (Can) 19.21: nella seconda semifinale dei 5000 vince con una sola scarpa lo statunitense di origini ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Jacobs (10?07) e Tortu in semifinale nei 100! Trost punta alla finale. Out Fantini - Vandi - Vallortigara e Bruni. Dossena nella maratona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.59: Si stacca Crippa e non sarà in finale 18.57: Crippa sembra sofferente all’ultimo giro 18.58: Crippa nel gruppo di testa al km 4, sono una decina per cinque posti sicuri in finale nei 5000 18.57: ALESSIA Trost C’E’!!!! Riesce a superare 1.92 e risale al settimo posto: 12 atlete hanno superati 1.92 18.56: Il portoghese Pichardo con 17.38 vola in finale nel triplo 18.55: ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Jacobs (10?07) e Tortu in semifinale nei 100! Trost punta alla finale. Out Fantini - Vandi e Bruni. Dossena nella maratona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31: Due errori per Geraschchenko, McPherson e Palsyte nell’alto 18.30: Brutto primo salto per Dallavalle che inizia con un nullo la qualificazione del triplo 18.28: Tanti errori a 1.89, compreso quello millimetrico di Elena Vallortigara 18.27: C’è l’azzurro Andrea Dallavalle al via delle qualificazioni del triplo maschile. 17.10 la misura da raggiungere per la ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : eliminate Fantini nel martello e Vandi negli 800. Tortu e Jacobs nei 100 metri! Trost punta alla finale - Dossena nella maratona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53: Errore di Roberta Bruni al primo tentativo a 4.35 nell’asta 16.53: E’ eliminata Eleonora Vandi che chiude solo sesta 16.51: Vandi nelle retrovie dopo il primo giro. Batteria lenta 16.44: La ucraina Natalia Prishchepa vince la quinta e penultima batteria degli 800 in 2’03″22, secondo posto per la cinese Wang (2’03″25), terza la britannica Bell ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : si parte subito con Tortu e Jacobs nei 100 metri! C’è Alessia Trost - Dossena nella maratona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52: Il cinese Zhu è il terzo qualificato alle batterie. Vinta la terza batteria con 10″35 15.51: Al via la terza batteria preliminare dei 100 15.50: C’è la prima qualificata anche nel martello: è la francese Tavernier che lancia a 72.91. Vicine alla misura da finale anche l’ucraina Klyvets (71.52) e la cinese Luo (71.35). Fra poco Fantini 15.46: Tanto per far capire chi è ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : DIRETTA : si parte subito con Tortu e Jacobs nei 100 metri! C’è Alessia Trost - Dossena nella maratona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28: Tutto pronto per l’avvio delle gare. In pedana già i protagonisti del salto in lungo maschile, 15.25: In giornata in gara anche Tortu e Jacobs nelle batterie dei 100 a caccia di un posto in semifinale e le due azzurre Dossena ed Epis nella maratona, la prima e unica medaglia d’oro che si assegna oggi 15.20: La prima azzurra in gara in pista è Eleonora Valdi nelle batterie ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : subito in gara Filippo Tortu. Epis e Dossena per la sorpresa nella maratona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare di oggi – Gli italiani in gara oggi – Il programma di oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, oggi venerdì 27 settembre si incomincia a Doha: caldo torrido nella capitale del Qatar con temperature oltre i 40 °C, previsti dei condizionatori nello Stadio mentre la maratona femminile scatterà alle ore 22.59 (le ...

Atletica - Mondiali 2019 : come vederli in tv gratis e in chiaro. Tutto in DIRETTA sulla RAI : Prenderanno il via domani (27 settembre) i Mondiali 2019 di Atletica leggera di Doha. La capitale del Qatar ospiterà la manifestazione più attesa dell’anno, alla quale parteciperanno gli atleti più forti, conosciuti e amati del mondo. A differenza di quanto accaduto in passato, la manifestazione iridata non si terrà in estate ma ad inizio autunno. La scelta è legata alle temperature proibitive che caratterizzano questa zona del Medio ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 11 agosto - Italia terza dopo 33 eventi. Bogliolo da favola : vince i 100 ostacoli! Bravi Desalu - secondo e Trost - terza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.18: Inizia male Vicenzino che con 5.87è decima nel lungo dopo la prima rotazione di salti 17.17: Ci sono quattro atlete davanti nei 5000, poi staccate altre quattro atlete tra cui Tommasi che lotterà per il quinto posto 17.16: Nullo anche l’ultimo lancio di Rosa che, con gli inserimenti di Guba e Cerwenkova, scende all’ottavo posto 17.09: Iniziato anche il lungo femminile con ...