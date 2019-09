Delia Vaccarello morta | la giornalista e scrittrice aveva 59 anni Il segretario Arcigay

In memoria di Delia Vaccarello : Oggi è morta Delia. Delia Vaccarello. Una grande piccola donna, giornalista, scrittrice attivista per i diritti delle donne e delle persone LGBTQI. Come me era siciliana, come me viveva altrove in Italia e come me aveva forza e passione e rabbia e dolcezza.E un coraggio sterminato. E una bella faccia tosta.Delia è importante per me anche perché è stata la prima, nel settembre 2003, a farci una lunga intervista ...