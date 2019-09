Debiti Pa | l’amministratrice di Dusty | “Lo Stato ci deve 15 milioni Usarli per le tasse?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2019) Loche non paga le fatture, le aziende che si indebitano, il costante rischio fallimento. Sono storie ordinarie di paradossi che sembrano osteggiare l’attività imprenditoriale anziché favorirla. Ma quando in mezzo ci si mette anche la crisi politica, ecco che le cose si fanno ancora più difficili. Lo sa bene Rossella Pezzino de Geronimo, amministratore unico della, società catanese impegnata nei servizi ambientali sul territorio nazionale. Come rivela a Ilfattoquotidiano.it, ad oggi l’imprenditrice vanta 15di euro di crediti con la Pubblica amministrazione, ma il meccanismo che permetterebbe alla sua impresa di “spendere” questi crediti per pagarerelativi al 2018 è rimasto bloccato nel limbo dei palazzi romani. “Di solito il governo pubblicava entro l’estate un decreto che dava il via libera all’operazione, eppure quest’anno è in forte ritardo”, ...

