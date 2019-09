Dazi Usa | Bertinelli incontra Conte | rischio per parmigiano reggiano

Giuseppe Conte : "I Dazi Usa ci farebbero molto male" : I dazi Usa preoccupano Conte. Dal palco del Villaggio Coldiretti a Bologna per il Parmigiano Day il premier ammette che se fossero applicati su prodotti Ue farebbero “molto male”. A breve il Wto si pronuncerà proprio a questo proposito: “Aspettiamo, credo si tratti di qualche giorno, la risposta dell’arbitrato Wto sulla decisione degli Stati Uniti di applicare dazi a prodotti Ue. Quella decisione ci farebbe molto ...

Conte propone un patto green anche agli agricoltori : “Più biologico e rinnovabili. Dazi Usa su prodotti Ue? Ci farebbe molto male” : I Dazi di Trump e gli effetti sull’export italiano, le conseguenze negative del Ceta e del Mercosur, il green new deal e la politica del governo in sostegno dell’agricoltura sostenibile di qualità, con più attenzione a biologico e rinnovabili. Infine la proposta di un patto per affrontare insieme i problemi. Il premier Giuseppe Conte è intervenuto al Villaggio Coldiretti di Bologna e non ha nascosto la preoccupazione sue e ...

Con Dazi Usa -90% export di parmigiano : 11.35 export del parmigiano negli Usa a rischio a causa dei dazi dell'amministrazione Trump,che potrebbero essere autorizzati dal Wto il prossimo 30 settembre. Lo sostiene Coldiretti, secondo cui le misure potrebbero compromettere le esportazioni anche fino al 90%. Il mercato Usa è il secondo per il re del formaggio. Trump minaccia di applicare un dazio pari al valore del prodotto, il che porterebbe la tassa da 2,15 a 15 dollari al kg, facendo ...

Dazi Usa - allarme Consorzio Parmigiano Reggiano : rischio crollo consumi : Il Consorzio Parmigiano Reggiano ha partecipato a un meeting che si e' tenuto a Washington alla presenza dell'ambasciatore italiano

Dazi : gli Usa lavorano a intesa - ma fanno una nuova lista nera : Rimandate di altri 15 giorni le tariffe sulle merci cinesi. Il 7 riprendono i colloqui. Al Pentagono l’elenco delle società di Pechino pericolose per la Difesa

Dazi - Moody’s : “Negli Usa già persi 300mila posti di lavoro a causa della guerra commerciale con la Cina” : Altro che toccasana per l’economia statunitense. Secondo Moody’s Analytics, la guerra dei Dazi con la Cina ha già causato la perdita di 300mila posti di lavoro negli Usa. E secondo Mark Zandi, chief economist della società, l’escalation del conflitto commerciale tra Washington e Pechino comporterà un’emorragia di 450mila posti entro la fine dell’anno e 900mila entro la fine del 2020, se non ci saranno cambiamenti. Donald ...

Venti di recessione Usa : Trump cala nei sondaggi. La Cina toglie alcuni Dazi : I timori per una frenata della crescita americana penalizzano il presidente nei sondaggi: il gradimento del suo operato è ai minimi da gennaio. Pechino rende nota una lista di 16 prodotti Usa esentati dai dazi, un'apertura in vista della ripresa dei negoziati sulla guerra commerciale