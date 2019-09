Daspo per 10 anni e divieto di seguire in alcun modo le partite per i capi ultras della

Roma - insulti razzisti a Juan Jesus : Daspo a vita per un tifoso : Roma daspo tifoso razzista – Presa di posizione netta contro il razzismo da parte della Roma. Il club giallorosso, infatti, ha deciso di rivolgersi alla polizia dopo la segnalazione da parte del calciatore brasiliano Juan Jesus, il quale è stato vittima di insulti razzisti da parte di un sostenitore del club della capitale. L’uomo, nello […] L'articolo Roma, insulti razzisti a Juan Jesus: daspo a vita per un tifoso è stato realizzato ...

Juventus - 38 Daspo agli ultras. per la prima volta divieti decennali : Il Questore di Torino ha emesso 38 provvedimenti di daspo nei confronti di ultras della Juventus, coinvolti a vario titolo nell'operazione Last Banner

Daspo lungo dieci anni per gli ultrà che hanno ricattato la Juventus : E’ la prima volta che viene adottato un provvedimento di questa durata: in 38 dovranno stare lontani dagli stadi

Ricatti alla Juventus in curva : per la prima volta scatta Daspo di 10 anni per 38 ultrà : A seguito dell'inchiesta della Procura di Torino sui Ricatti dei tifosi alla società sportiva, che nei giorni scorsi ha portato anche a dodici arresti, il Questore del capoluogo piemontese ha disposto un Daspo di ben dieci anni per 38 ultrà juventini. È la prima volta nel mondo del calcio italiano.Continua a leggere

Juventus - 38 Daspo agli ultrà : per la prima volta sono decennali : Il Questore di Torino ha irrogato 38 provvedimenti Daspo nei confronti degli esponenti di rilievo delle tifoserie ultras della squadra Juventus F.C., coinvolti a vario titolo nell?operazione...

Ricatto alla Juve - Daspo per 38 ultrà. Per la prima volta sono decennali : Lontani dagli stadi, per dieci anni. È la prima volta che nei confronti degli ultrà viene emesso un Daspo decennale. I provvedimenti erogati dal questore di Torino, in realtà, sono 38 e i destinatari sono gli ultrà della Juventus coinvolti nell’inchiesta ‘Last Banmer’, che nei giorni scorsi ha azzerato i vertici del tifo organizzato bianconero.

Ricatti alla Juventus in curva : per 38 ultrà scatta il Daspo di dieci anni : A seguito dell'inchiesta della Procura di Torino sui Ricatti dei tifosi alla società sportiva, che nei giorni scorsi ha portato anche a dodici arresti, il Questore del capoluogo piemontese ha disposto un Daspo di ben dieci anni per 38 ultrà juventini. È la prima volta nel mondo del calcio italiano.Continua a leggere

Operazione Last Banner - emessi 38 Daspo record ai tifosi della Juve : il clamoroso retroscena sulla festa scudetto : Storiche decisioni del questore di Torino che ha irrogato 38 provvedimenti di Daspo nei confronti di ultras della Juventus coinvolti nell’Operazione ‘Last Banner’ condotta dalla polizia nei giorni scorsi. Si tratta di provvedimenti storici, per la prima volta sono stati emessi provvedimenti di durata decennale, la conferenza stampa è prevista alle 10.30 in questura a Torino. E come riporta la ‘Gazzetta dello ...

Arresto ultras Juventus - 38 Daspo nell’operazione ‘Last Banner’ : spuntano inquietanti minacce sull’ultimo Scudetto : Emessi 38 Daspo, alcuni decennali, nell’inchiesta Last Banner che ha portato all’Arresto di diversi capi ultrà della Juventus. Vengono fuori intanto paure e minacce legate all’ultimo Scudetto L’operazione Last Banner continua a fare ‘pulizia’ nella curva della Juventus. Il Questore di Torino ha emesso 38 Daspo nei confronti di esponenti di spicco delle tifoserie organizzate bianconere, alcuni dei quali ...

Torino - operazione ‘Last Banner’ : 38 Daspo agli ultras della Juve. Per la prima volta sono decennali : Dovranno restare per anni lontano dagli stadi gli ultrà della Juventus coinvolti nell’inchiesta ‘Last Banmer‘, che nei giorni scorsi ha azzerato i vertici del tifo organizzato bianconero. Per la prima volta, nei loro confronti sono stati emessi Daspo decennali. sono 38 quelli irrogati dal questore di Torino, Giuseppe De Matteis. I particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa alle 10.30 presso la Sala Faraoni della ...

Torino - 38 Daspo agli ultras della Juve : per la prima volta sono decennali : Dovranno restare per anni lontano dagli stadi gli ultrà della Juventus coinvolti nell’inchiesta ‘Last Banmer‘, che nei giorni scorsi ha azzerato i vertici del tifo organizzato bianconero. Per la prima volta, nei loro confronti sono stati emessi Daspo decennali. sono 38 quelli irrogati dal questore di Torino, Giuseppe De Matteis. I particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa alle 10.30 presso la Sala Faraoni della ...

38 Daspo a ultras della Juventus. Per la prima volta sono decennali : Il questore di Torino ha irrogato 38 provvedimenti Daspo nei confronti degli esponenti di rilievo delle tifoserie ultras della squadra Juventus F.C., coinvolti a vario titolo nell'operazione 'Last Banner' condotta dalla Polizia di Stato. Per la prima volta sono stati emessi provvedimenti con durata decennale. I particolari saranno resi noti in una conferenza stampa alle 10.30 presso la Sala Faraoni della Questura di Torino.

Arresto ultras Juventus - 38 Daspo nell’operazione ‘Last Banner’ : spuntano inquietanti minacce sull’ultimo Scuedetto : Emessi 38 Daspo, alcuni decennali, nell’inchiesta Last Banner che ha portato all’Arresto di diversi capi ultrà della Juventus. Vengono fuori intanto paure e minacce legate all’ultimo Scudetto L’operazione Last Banner continua a fare ‘pulizia’ nella curva della Juventus. Il Questore di Torino ha emesso 38 Daspo nei confronti di esponenti di spicco delle tifoserie organizzate bianconere, alcuni dei quali ...

Ultrà Juventus : 38 Daspo - per la prima volta sono decennali : Il questore di Torino Giuseppe De Matteis ha irrogato un totale di 38 Daspo agli ultras bianconeri coinvolti nell’inchiesta «Last banner». Per la prima volta alcune misure superano i 10 anni