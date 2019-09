Dai rifiuti il carburante green del futuro

Il Premio Oscar Helen Mirren ripulisce la strada Dai rifiuti in Puglia : Un gesto semplice che però può aiutare davvero. Helen Mirren, la regina del cinema che ha vinto il Premio Oscar per il film “The queen”, ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae mentre è intenta a raccogliere dei rifiuti in Salento. Mirren si è trasferita qui con suo marito, il regista Taylor Hackford. A Tiggiano, in provincia di Lecce, hanno aperto insieme una masseria. View this post on ...

Mobilità sostenibile : Seat testa il biometano ottenuto Dai rifiuti : Il progetto Life Landfill Biofuel, che punta ad ottenere gas rinnovabile a partire dalle discariche municipali, potrà contare sulla partnership di Seat, che vi parteciperà fino al 2023, testando sulle proprie vetture il biocarburante così ottenuto.Il budget complessivo per questa fase dell'iniziativa, sviluppata insieme ad altri partner, è di 4,6 milioni di euro, finanziati al 55% dalla Commissione Europea, che in tempi recenti ha approvato ...

L’attrice Helen Mirren ripulisce la Puglia Dai rifiuti : Helen Mirren ha mantenuto la promessa. L’attrice britannica, 74 anni, è tornata in Puglia ospite della rassegna “I dialoghi di Trani” senza disdegnare di partecipare direttamente al decoro della sua città adottiva. Dall’estate del 2007, reduce dall’Oscar per The Queen, è infatti proprietaria di una masseria cinquecentesca a Tiggiano, in provincia di Lecce. È qui che scappa appena possibile con il marito, il regista Taylor Hackford, per godersi ...

Puliamo il mondo Dai rifiuti e dai pregiudizi : Anche quest’anno una parte delle iniziative di “Puliamo il mondo” saranno dedicate all’abbattimento dei pregiudizi e delle tante discriminazioni sociali da cui sarebbe bello, sano e lungimirante ripulire città e territori del nostro Paese.“Puliamo il mondo” è l’edizione italiana di “Clean up the World”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. ...

Balzarini : 'Non è possibile che la Juve venga tenuta in scacco Dai rifiuti dei calciatori' : Il calciomercato estivo ha regalato sicuramente grandi acquisti alla Serie A, soprattutto per le società di vertice come Juventus, Napoli ed Inter. Anche la Roma ha fatto ottimi investimenti, in particolar modo negli ultimi giorni di mercato con gli arrivi di Kalinic e Mhkitarian. La regina del mercato, secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, è sicuramente l'Inter, che è riuscita a piazzare sul mercato anche i giocatori considerati ...

Nonno Giuseppe - il pensionato che passa le vacanze a pulire le strade Dai rifiuti : Originario del vicentino, questo anziano signore trascorre le sue vacanze a Lignano Sabbiadoro dove ogni mattina, intorno...

Servono impianti per non finire (ancor più) sommersi Dai rifiuti : L’emergenza rifiuti in Italia ha un nome e un cognome: mancano impianti. L’Italia ha una produzione pro-capite di 490 kg di rifiuti urbani contro i 627 della Germania. Se invece si guarda il pro-capite totale (urbani più speciali) i dati del 2014 indicano 2.617 kg per l’Italia e 4.785 per la Germani