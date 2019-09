Da Will Smith in «Gemini Man» a Robert De Niro in «The Irishman» | così gli attori

Fonte : vanityfair

Di solito assistiamo al metodo inverso: invecchiare gliaffinché risultino più rugosi, anziani, pronti a rispettare la linea temporale imposta dal film al quale prendono parte. È successo a Brad Pitt nel Curioso caso di Benjamin Button, ma anche a Winona Ryder in Edward mani di forbice, a Kate Winslet in The Reader, a Leonardo DiCaprio in J. Edgar e potremmo andare avanti per molto. La cosa più rara, però, è vedere un interprete che sul set ringiovanisce. Lì dove il trucco non può fare miracoli, le case di produzione pensano bene di ingaggiare un attore particolarmente somigliante al protagonista in modo da sostituirlo in ...

