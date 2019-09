Da «La signora in giallo» a «Sex Education» | le case dei film su Airbnb

Fonte : vanityfair

(Di sabato 28 settembre 2019) Twilight (Oregon, Usa)Sex(Inghilterra)Shakespeare in Love (Inghilterra)Girls (Giappone)Lain(California, USA)Avengers: Endgame (Georgia, USA)Downton Abbey (Inghilterra)Sherlock (Galles)Solitary Man (New York)Quando arrivava lei, succedeva sempre qualcosa. Jessica Fletcher, in arte «Lain», è da anni diventata una sorta di meme scaramantico. Oggi, per chiunque volesse sfidare ulteriormente la sorte – oltre che per tutti i fan della mitica serie tv – è affittabile sulo storico cottage dove viveva la scrittrice con la passione per le indagini, interpretata dal 1984 al 1996 da Angela Lansbury. Si trova nel paesino di Albion, con vista sul mare della California, ed è prenotatile a 180 euro a notte. Casa Fletcher è soltanto l’ultima, in ordine di tempo, tra le location cinematografiche finite sul celebre portale di affitti online. ...

MetBeghin : Ma perché non mettono più la sigla della Signora in Giallo a Clelia? #BakeOffItalia - BattistaDotti : RT @SpiritoftheAlps: @BattistaDotti @aAnnanka @AdryWebber La signora in giallo, mi ricordo anche buona domenica su Canale 5 con la Cuccarin… - SpiritoftheAlps : @BattistaDotti @aAnnanka @AdryWebber La signora in giallo, mi ricordo anche buona domenica su Canale 5 con la Cucca… -