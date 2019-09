Da Bologna l' allarme della Coldiretti sui dazi di Trump

Anziane narcotizzate e derubate - allarme a Bologna : due episodi in pochi giorni : Sono almeno due gli episodi denunciati nei giorni scorsi a Bologna, ma il numero delle vittime potrebbe essere superiore. Una delle vittime ha ottantacinque anni: ricorda che una donna l’ha seguita in casa, poi quando si è risvegliata ha scoperto che dalla cassaforte erano spariti gioielli per 15000 euro.Continua a leggere