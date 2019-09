CorSport | Napoli e Allan non c’è accordo per il rinnovo

CorSport : Napoli-Brescia - è l’ora di Luperto e Younes. Torna Fabian : Con l’assenza di Koulibaly per l’espulsione di Cagliari, in difesa, domenica, contro il Brescia, potrebbe essere l’ora di Luperto. Dovrebbe essere lui accanto a Manolas al centro della difesa, anche perché Maksimovic è ancora acciaccato per il trauma contusivo alla coscia sinistra in conseguenza dello scontro con Simeone. Accanto a loro, per il Corriere dello Sport, Malcuit e Ghoulam. Il centrocampo del probabile 4-4-2, invece, vedrebbe ...

CorSport : domenica si gioca Napoli-Brescia - altra partita altra formazione : La sconfitta con il Cagliari pesa, non c’è dubbio, ma domenica alle 12.30 si scende in campo di nuovo. altra partita, altra formazione, si cambia. “È la legge del turnover” scrive il Corriere dello Sport e non si può fare a meno di obbedirla. Ci sarà sicuramente rivoluzione in difesa contro il Brescia per l’espulsione di Koulibaly, ma potrebbe essere anche la volta di Younes. Il tedesco scalpita da giorni per poter ...

CorSport : Napoli-Cagliari - 45 minuti bruciati nella noia : Una partita perfida. Avvelenata da un colpo di testa che cancella il 67% di possesso palla, da 30 tiri in porta, da due pali sporchi e da 45 minuti bruciati nella noia. È il quadro di Napoli-Cagliari che fa il Corriere dello Sport. Il Napoli ha buttato via un tempo intero, nel quale si è andato ad incastrare nelle contromisure messe in atto da Maran. Il Cagliari ha compiuto l’impresa grazie al sacrificio e alla capacità di soffrire. A nulla ...

CorSport : il Napoli di Ancelotti unisce e non divide : Certo che il cambiare 7-8 elementi della squadra ad ogni partita può apparire eccessivo, persino smargiasso, scrive Francesco Marolda sul Corriere dello Sport, ma se va bene e si vince Ancelotti è un grande e in questo modo è in grado di valorizzare l’intera rosa a disposizione. Si cerca di dare un’impronta differente al nostro campionato, di imprimere al nostro calcio una mentalità nuova e don Carlo è tra questi. Tra coloro che ...

CorSport : Napoli-Cagliari - Lozano in campo pronto a prendersi l’urlo del San Paolo : Questa sera, al San Paolo, contro il Cagliari, Lozano tornerà in campo dal primo minuto al fianco di Mertens. Ancelotti ha concesso ad entrambi una pausa in occasione della trasferta a Lecce, ma adesso vorrebbe concedere al messicano la possibilità di segnare in casa, davanti al suo nuovo pubblico. È la terza volta che Lozano gioca dal primo minuto in coppia con Dries. Entrambi attaccano in modo esemplare la profondità, per ammissione dello ...

CorSport : Napoli-Cagliari - torna Manolas. Ballottaggio Zielinski-Fabian Ruiz : Sarà la rifinitura di questa mattina a decretare la formazione che scenderà in campo oggi al San Paolo contro il Cagliari. Il Corriere dello Sport prova a dare qualche anticipazione. Tra i pali ci sarà Meret. In difesa, è tempo per Koulibaly di concedersi un po’ di riposo dopo le cinque partite e i 450 minuti giocati tutti di un fiato. Del resto avrebbe già dovuto riposare a Lecce ma poi l’infortunio di Manolas ha rimescolato le carte. ...

CorSport : Napoli-Cagliari - tornano Mertens e Lozano. Fabian e Koulibaly riposano : Ancora turnover per il Napoli contro il Cagliari, domani. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport dovrebbe riposare Koulibaly. Avrebbe dovuto fermarsi per un turno anche contro il Lecce ma il risentimento muscolare di Manolas ha costretto Ancelotti a schierare il senegalese al fianco di Maksimovic. Stavolta toccherà a lui restare in panchina a rifiatare. In porta ci sarà di nuovo Meret, dopo la pausa che ha dato spazio a Ospina. Di Lorenzo ...

CorSport : Napoli - 11 reti in 4 giornate. Una media di 2 - 75 reti a partita. Merito del modulo di Ancelotti : In 4 gare disputate finora, il Napoli ha già segnato 11 gol. Vuol dire una media di 2,75 reti a partita, scrive il Corriere dello Sport. A segnare sono stati in 7. Un gol Manolas e uno Di Lorenzo, entrambi difensori. Due gol Insigne, uno Callejon e quattro Mertens. Una rete Lozano e una Llorente, i nuovi arrivati in attacco. 629 gol in 6 stagioni Dal 2013, primo anno di Rafa Benitez, il Napoli ha segnato, compresi gli ultimi 11, 629 gol. Sono ...

CorSport : Lecce-Napoli - spazio ad Elmas - personalità scintillante e faccia tosta : Ci sarà di nuovo spazio anche per Elmas, in Lecce-Napoli, scrive il Corriere dello Sport, che fa l’elogio di questo ragazzo che è già un gioiello per il Napoli. A parte quel fallo semi gratuito dal quale è nato, allo Stadium, l’autogol di Koulibaly, non ha sbagliato niente. Carattere, tecnica, eleganza. Elmas ha dimostrato che la fiducia concessa da De Laurentiis ad Ancelotti che chiedeva l’acquisto del macedone è stata ben ...

CorSport : Lecce-Napoli - dubbi per Manolas. Probabile coppia Milik-Llorente in attacco : Sul Corriere dello Sport un’idea per la formazione che Ancelotti potrebbe schierare in campo domenica a Lecce. La necessità di fare turnover esiste, perché gli impegni sono sempre più ravvicinati, tra campionato e Champions. E allora in porta dovrebbe esserci Ospina, per consentire a Meret di respirare un po’. Davanti al colombiano una difesa inedita. Ci sarà Malcuit sulla destra, alla sua prima stagionale, mentre a sinistra Ghoulam ...

Rinnovo Callejon - CorSport : A Napoli tutti vogliono la stessa cosa. La situazione : Rinnovo Callejon, a Napoli tutti vogliono la stessa cosa. La situazione dello spagnolo raccontata dall’ edizione odierna del ‘Il Corriere dello Sport’ Rinnovo Callejon, CorSport: A Napoli tutti vogliono la stessa cosa. Dopo sette stagioni in maglia azzurra, per Josè Callejon, il prossimo giugno, arriverà la scadenza del contratto. Ma il futuro dello spagnolo potrebbe continuare con la stessa tinta azzurra. Il “professor” ...

CorSport : il Napoli tratta con Milik per il rinnovo : Non è stata felice l’estate di Milik. Ha dovuto combattere con l’ingombrante spettro di Icardi, scrive il Corriere dello Sport, ma anche con una complessa questione contrattuale. Che in sostanza si riassume così: lui aspirava al raddoppio dell’ingaggio, ma il Napoli non ha mai aperto a un’ipotesi del genere. Sembrava tutto destinato a naufragare, e invece adesso le parti hanno ricominciato a parlare per cercare un accordo, visto che il contratto ...

CorSport : Napoli-Callejon - nessuno vuole il divorzio ma non si parla di rinnovo : Sul Corriere dello Sport la questione del rinnovo di Callejon con il Napoli. Una questione che il quotidiano sportivo definisce semplice ma al contempo complessa. Il contratto dello spagnolo scade il 30 giugno 2020 ma al momento è tutto fermo, come per Mertens. “Farsi scappare, o soffiare, a parametro zero (a gennaio) uno del suo valore, peso, consistenza – mettetela come volete – suonerebbe di certo come una bestemmia” In estate è iniziata una ...

CorSport : Lecce-Napoli - si cambia. In campo Ospina e Malcuit. Riposano Koulibaly e Fabian Ruiz : Domenica il Napoli incontrerà il Lecce in trasferta e Carlo Ancelotti pensa alla formazione. Il mister vuole dare spazio a chi finora ne ha trovato poco in campionato e Champions. È pronto a mischiare le carte, scrive il Corriere dello Sport, e anche gli uomini. Ne cambierà diversi, per permettere a chi ha giocato di più di riposare. Anche perché mercoledì si tornerà in campo contro il Cagliari. E allora Koulibaly e Fabian Ruiz finiranno per ...