Fonte : ilnapolista

(Di sabato 28 settembre 2019) Il problema delnegliesiste, scrive Marco Evangelisti sul Corriere dello Sport a proposito della chiusura della curva Nord di Brescia per i cori contro Pjanic. “E non è una spruzzata di imbecillità mimetizzata in un panorama di saggezza”. Bisogna guardare in faccia il male, non distogliere gli occhi e convincersene una volta per tutte. “A Brescia hanno misurato l’estensione di un guasto culturale ampio quanto l’Italia. Quanto una bella e ricca parte d’Italia, perlomeno”. Il 9% degli spettatori di una curva sono un’enormità. Di fronte alla quale, scrive Evangelisti, “il giudice sportivo ha ritenuto opportuno procedere con la condizionale, perché dai, in fondo è la prima volta. Dimostrando come quel problema culturale del calcio sconfinie invadagli uffici. Oltre a distrarre gli arbitri, che dovrebbero ...

CorSport : ?? La prima pagina di oggi del #CorSport: - #Conte alla rovescia ?? - #Razzismo: i cori di massa ?? - #Leclerc scalp… - napolista : CorSport: il #razzismo sconfina dagli stadi e invade anche gli uffici istituzionali - ilNapolista - UgoBaroni : RT @CorSport: ?? La prima pagina di oggi del #CorSport: - #Conte alla rovescia ?? - #Razzismo: i cori di massa ?? - #Leclerc scalpita: 'Poss… -