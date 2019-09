Conte tratta con l’Ue per alzare il deficit E avverte | “I dazi di Trump ci fanno male”

Inter - Conte e l'arma Sanchez : i nerazzurri potrebbero trattare l'acquisto con lo United : L'Inter è stata la grande protagonista dell'ultima sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno apportato molte modifiche alla rosa seguendo le indicazioni del nuovo tecnico, Antonio Conte. L'ultimo acquisto in ordine di tempo è stato Alexis Sanchez, arrivato negli ultimi giorni di agosto dal Manchester United. Una trattativa tutt'altro che semplice con i Red Devils che, alla fine, hanno accettato di cedere l'attaccante cileno in prestito ...

Nasce il partito di Renzi - trattative e tormenti nel Pd. Le perplessità di Conte : Un conto e' avere un manipolo di senatori a palazzo Madama, un altro e' tentare di aumentare i numeri mettendo in difficolta' il gruppo. Il progetto di Matteo Renzi e' ufficialmente partito ma il modo della separazione che verra' sancita nei prossimi giorni e' motivo di forte attrito perfino tra i fedelissimi del senatore di Firenze. In un primo momento l'ex premier sembrava intenzionato prima ad uscire da solo dal partito, poi a portare con se' ...

Sottosegretari - si tratta ancora. Conte : la squadra va chiusa subito : Alta tensione nel M5S. In corsa anche due ex ministre: Trenta e Lezzi. All’Economia dovrebbero andare sia Castelli che Buffagni, per il Pd Misiani

Governo Conte bis - la ‘battaglia’ non è finita : si tratta per i sottosegretari. I nomi : Governo Conte bis – Rush finale per la composizione della squadra dei sottosegretari. La data cerchiata di rosso sul calendario è quella di mercoledì mattina, termine entro il quale Luigi Di Maio ha chiesto ai gruppi 5 Stelle di Camera e Senato di votare rosa di nomi, dalla quale saranno scelti i futuri membri del sottoGoverno in quota M5S. Ogni Commissione, a quanto si apprende, dovrà selezionare 5 figure, da sottoporre poi al capo politico per ...

Governo - Lega invoca elezioni e Conte contrattacca : “Voto per poltrone?”. Applausi Pd-M5s e ‘bacioni’ dem : Scontro Conte-Lega durante la replica del presidente del Consiglio in Aula alla Camera, prima delle dichiarazioni di voto per la fiducia al nuovo esecutivo targato M5s-Pd-LeU. “Ripetere all’infinito la parola ‘tradimento’ non potrà cambiare la realtà dei fatti: questa è una grande mistificazione”. Se le opposizioni di destra rivendicavano il ritorno alle urne, Conte li ha sfidati, accusando la Lega “scarsa coerenza“, “irresponsabilità” e di ...

Governo - Delrio : «Non farò il ministro». Conte oggi al Colle - si tratta sulla squadra : «Abbiamo fatto un ottimo incontro. Abbiamo messo a punto un programma molto serio e condiviso». Lo dice il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio al termine del tavolo sul programma a...

Conte bis - la teoria della contrattazione e il gioco dell'ultimatum : Come mettere d'accordo due partiti che fino a ieri se ne sono dette di tutti i colori? PD e 5S non hanno fatto, certo, economia di insulti reciproci in questi anni e hanno sempre adottato una retorica decisamente poco conciliante gli uni nei confronti degli altri. La scienza, sul punto, ha molto da dire

Conte da Mattarella - poi il vertice sul programma : M5s e Pd continuano a trattare : L'incontro tra Conte e Mattarella non era in agenda e per questo preoccupa qualcuno alla luce delle difficoltà emerse nella...

Si tratta dopo lo strappo Di Maio Vertice di Conte con M5S e Pd : E' in corso dalle 12.30 a Palazzo Chigi l'incontro presieduto dal presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, con i capigruppo di Pd e M5s. Segui su affaritaliani.it

Governo - Conte da Mattarella - trattativa in bilico. Pd : «chiarimenti» - al via il vertice. Salvini : vergognoso mercato poltrone : È iniziato il vertice a Palazzo Chigi, coordinato dal premier incaricato Giuseppe Conte, tra le delegazioni Pd e M5S formate dai capigruppo al Senato e alla Camera. Le delegazioni di M5S...

Luigi Di Maio - la nota dei grillini per farlo fuori : "Trattative affidate solo a Conte". Slavina vicina : "Raggelante", "ormai è fuori controllo", "sa solo fare la guerra e alzare la tensione". Con queste parole un gruppo di parlamentari stava per diramare un comunicato in cui si diceva che le ragioni del Movimento in questa fase di trattativa erano affidate al premier Giuseppe Conte e non più a Luigi D