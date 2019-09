?Conte | «I dazi Usa ai prodotti europei ci farebbero molto male»

Conte : “I dazi Usa sui prodotti europei? Ci farebbero male” : Il premier: difendiamo il Made in Italy

Conte propone un patto green anche agli agricoltori : “Più biologico e rinnovabili. Dazi Usa su prodotti Ue? Ci farebbe molto male” : I Dazi di Trump e gli effetti sull’export italiano, le conseguenze negative del Ceta e del Mercosur, il green new deal e la politica del governo in sostegno dell’agricoltura sostenibile di qualità, con più attenzione a biologico e rinnovabili. Infine la proposta di un patto per affrontare insieme i problemi. Il premier Giuseppe Conte è intervenuto al Villaggio Coldiretti di Bologna e non ha nascosto la preoccupazione sue e ...

Giuseppe Conte - il premier visita la Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica. Poi la sfida de La Piazza : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi venerdì 27 settembre prima di far tappa a La Piazza evento organizzato e promosso da Affaritaliani.it, ha visitato il presidio ospedaliero ad Alta specialità Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica. L'incontro con ospiti, familiari, operatori sani

Dazi : scende in piazza il popolo del parmigiano con il premier Conte : Per la prima volta il popolo del parmigiano Reggiano e del Grana Padano con mucche, caldaia e zangole al seguito scende in piazza alla vigilia dei risultati dell’arbitrato del Wto previsto il 30 settembre sulla decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di mettere Dazi ai prodotti europei, che rischia di colpire pesantemente importanti settori del Made in Italy, a partire dai due formaggi italiani più esportati nel ...

