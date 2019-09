Conte | contrastare reati agroalimentari e rafforzare made in Italy

Governo Conte 2 - l’obiettivo è contrastare la Lega. Ma sui conti questo non basta : Il discorso programmatico di Giuseppe Conte per il suo secondo Governo conferma la natura dell’esecutivo Pd-M5S: l’alleanza è nata contro la Lega e contro Matteo Salvini. Quindi il dato più concreto al momento è che questo sarà un Governo non-leghista e forse un po’ anti-leghista. Dico “un po’” perché i Cinque Stelle sembrano disposti a correggere i decreti Sicurezza salviniani, ma non a rimettere in discussione misure altrettanto dannose e ben ...