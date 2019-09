' Concretezza 2019' | tra le priorità la formazione dei giovani professionisti

US Open 2019 : le speranze di Matteo Berrettini - la Concretezza del pericolo Rublev. Naomi Osaka e Bianca Andreescu in rotta di collisione : Era riuscito a giocare, dopo Wimbledon, appena una partita a causa di un infortunio a una caviglia: quell’unico match l’aveva perso, a Cincinnati, contro Juan Ignacio Londero. I dubbi su Matteo Berrettini, per questo, erano legittimi, tanto più che avere Richard Gasquet al primo turno non è stato proprio il migliore dei regali. Eppure il romano, una volta visto che il tabellone di questi US Open si è aperto in maniera estremamente ...