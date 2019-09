Concorso per 35 insegnanti di scuola materna a Torino | scadenza bando il 28 ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 28 settembre 2019) Il comune diha indetto un pubblicoper la copertura di 35 posti di istruttore pedagogico. Il contratto offerto ai vincitori sarà a tempo pieno e indeterminato. Glidiopereranno nella città diper istruttore pedagogico: titoli e requisiti richiesti per l'ammissione Per poter partecipare aldi, occorrerà essere in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti: essere cittadini italiani o di un altro Paese membro dell'Unione Europea, non essere stato destituito dal pubblico impiego e possedere il titolo di studio di diploma di Laurea o Laurea Magistrale in Scienze della formazione primaria o un diploma sperimentale di Istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. Nel caso in cui pervengano più di 2000 domande verrà avviata una prova preselettiva che consisterà in un questionario a risposta multipla per ...

insinnaflavio : Sab 28 Settembre alle 17.00, vi aspetto alla sesta edizione de I CANI PER #EMERGENCY. Se siete a Roma e avete un am… - poliziadistato : VOTATE PER NOI ??????????Stiamo partecipando a un concorso fotografico indetto dalla polizia francese su Instagram pe… - poliziadistato : VOTATE PER NOI ?? il concorso della Polizia francese è iniziato e da ora potete votare la nostra foto. Andate sul pr… -