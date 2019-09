Colm Tóibín | Greta? È un’eroina moderna Il suo linguaggio rivoluzionario merita

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 28 settembre 2019)Tóibín ama ascoltare chi gli sta intorno. Mentre gli parli, ti fissa, ogni tanto distoglie lo sguardo, torna su di te, ti fissa ancora e poi dopo una piccola pausa ti risponde su ogni cosa, senza stancarsi mai, “perché – come ci dice più volte – parlare con le persone, soprattutto se si è introversi, è una delle cose che amo fare di più oltre che a scrivere, ovviamente”. Siamo a Capri e lui, irlandese di Enniscorthy, contea di Wexford, è l’ospite d’onore alla ventiduesima edizione del Premio Malaparte, consegnatogli in quella splendida cornice che è la Certosa di San Giacomo. La scrittura, precisa, lo ha salvato. “A dodici anni rimasi orfano di padre, fu un vero trauma, iniziai allora a scrivere versi, ma non posso dire che in quel momento diventai uno scrittore”. ...

