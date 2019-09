Clarissa Marchese è incinta | l' annuncio sui social

Uomini e Donne - Clarissa Marchese e Federico Gregucci aspettano un figlio : Clarissa Marchese e Federico Gregucci, che si sono conosciuti e innamorati all'interno dello studio di Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio.L'ex Miss Italia, che si è sposata nel maggio scorso con il corteggiatore da lei scelto al termine del proprio percorso sul trono, con cui vive stabilmente negli Stati Uniti, precisamente a Miami (il matrimonio, ...

Federico Gregucci e Clarissa Marchese in fuga dall'uragano : "Dobbiamo lasciare casa" - : Novella Toloni L'ex tronista e suo marito, che vivono in Florida, hanno raccontato sui social il difficile momento che stanno vivendo per l'arrivo dell'uragano Dorian Una delle coppie più amate di Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci sta vivendo in prima persona il dramma dell'uragano che sta colpendo la costa atlantica degli Stati Uniti. Dorian sta colpendo duramente le isole Bahamas, seminando morte e distruzione, ...

