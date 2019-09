Cittadinanze italiane con falsi documenti Sgominata una banda di brasiliani

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2019) Andrea Pegoraro Il sodalizio poteva agire grazie alla complicità di due dipendenti di un comune padovano, i quali consentivano ai richiedenti di sbrigare in modo più veloce le pratiche Facevano ottenere a loro connazionali con grande facilitàrilasciate con iure sanguinis. Questo tipo di richiesta può essere fatta da chi è nato da un genitore con cittadinanza italiana oppure da chi ha un ascendente che possiede tale requisito. Come riporta Il Gazzettino, gli addetti dell’Ufficio passaporti si sono insospettiti di quanto avveniva al Comune di Piombino Dese, in provincia di Padova, e hanno fatto una segnalazione alla squadra mobile del capoluogo veneto. Le indagini hanno individuato gli autori di queste pratiche ovvero un gruppo di cittadini. Sono tutti indagati per i reati continuati di falso ideologico in atti pubblici e introduzione illegale ...

