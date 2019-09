Ciclismo | Mondiali 2019 | tutti gli italiani in gara oggi Marta Bastianelli guida le

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019) Vedremo sette azzurre innella prova in linea Elite femminile aidinello Yorkshire (Gran Bretagna). La corsa si svolgerà su un percorso di 149,4 km da Bradford ad Harrogate, con un primo tratto in linea caratterizzato dalle salite di Norwood Edge (1,9 km al 7,2%) e Lofthouse (3 km al 4,3%) e poi tre giri del circuito finale di Harrogate, lungo 13,8 km. La Nazionale di Edoardo Salvoldi è pronta ad essere grande protagonista e a sfidare l’Olanda, che sarà la squadra di riferimento. La punta dell’Italia sarà, che potrà centrare il successo in caso di arrivo allo sprint. La campionessa italiana è infatti tra le velociste più forti al via e sa come si vince un titolo iridato, visto che ha già conquistato l’oro a Stoccarda 2007, in cui batté l’olandese Marianne Vos, sua principale rivale anche per questa. Alternativa di livello per la ...

RaiSport : Arriva un'altra medaglia d'oro da #Harrogate! Nella gara in linea Under 23 @SamueleBattist3 arriva secondo in volat… - Gazzetta_it : #ciclismo #Mondiali #yorkshire2019 Under 23, squalificato Eekhoff, Battistella è d’oro - SkySport : ? #UltimOra #Ciclismo ?? Mondiali, #Battistella oro nella gara in linea Under 23 ???? All'azzurro la vittoria dopo squ… -