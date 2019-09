Ciclismo | Mondiali 2019 | presentazione prova in linea Elite femminile Le azzurre sfidano

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019) Oggi è il giorno dellainaidinello Yorkshire (Gran Bretagna). Le più forti atlete del circuito si sfideranno nei 149,4 km da Bradford ad Harrogate per conquistare la maglia iridata. Il percorso è già impegnativo nella prima parte con le salite di Norwood Edge (1,9 km al 7,2%) e Lofthouse (3 km al 4,3%) che faranno una prima importante selezione in gruppo. Seguirà un tratto di saliscendi di circa 50 km per poi entrare nel circuito finale di Harrogate, con tre giri da 13,8 km da percorrere. Un tracciato tecnico e selettivo, in cui le big potrebbero fare la differenza con un attacco, oppure ci sarà uno sprint ristretto tra le atlete rimaste al comando. Anche quest’anno la squadra di riferimento sarà l’Olanda, che andrà a caccia del terzo oro consecutivo. Una formazione davvero fortissima, che possiede atlete in grado di imporsi in ogni ...

Gazzetta_it : #ciclismo #Mondiali #yorkshire2019 Under 23, squalificato Eekhoff, Battistella è d’oro - SkySport : ? #UltimOra #Ciclismo ?? Mondiali, #Battistella oro nella gara in linea Under 23 ???? All'azzurro la vittoria dopo squ… - RaiSport : Arriva un'altra medaglia d'oro da #Harrogate! Nella gara in linea Under 23 @SamueleBattist3 arriva secondo in volat… -