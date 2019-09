Ciclismo | Mondiali 2019 | le previzioni meteo per la prova in linea maschile Attesa

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019) Nell’edizionedeidisu strada se c’è stata una consuetudine, questa è la pioggia. Ecco perché non c’è da stupirsi se anche nella gara riservata ai professionisti, i corridori si troveranno di fronte a qualche goccia d’acqua. Le previsioni sono comunque molto più positive di quanto non lo fossero nei giorni scorsi, andiamo a scoprirle insieme. La notizia è che secondo le previsioni, dovrebbe piovere sulla corsa solo a partire dalle 16.00. Situazione che è da prendere con le pinze, visto che farà comunque compagnia agli atleti una pioggerellina, in un certo senso, anche più fastidiosa. Nonostante non siano attesi forti piovaschi, le strade saranno sicuramente piuttosto bagnate e quindi scivolose, è infatti previsto un potente rovescio nella notte che precede la corsa e che non permetterà alla sede stradale di asciugarsi in tempo. Scordatevi, ...

RaiSport : Arriva un'altra medaglia d'oro da #Harrogate! Nella gara in linea Under 23 @SamueleBattist3 arriva secondo in volat… - Gazzetta_it : #ciclismo #Mondiali #yorkshire2019 Under 23, squalificato Eekhoff, Battistella è d’oro - SkySport : ? #UltimOra #Ciclismo ?? Mondiali, #Battistella oro nella gara in linea Under 23 ???? All'azzurro la vittoria dopo squ… -