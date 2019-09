Chiamate ai telefoni erotici | cosa è cambiato dagli anni ’80 ad oggi

Chiamate telefoniche con Google Home senza smartphone : Google amplia le funzionalità dei dispositivi Google Home e Nest consentendo – agli australiani – di effettuare anche Chiamate telefoniche. Entrambi i prodotti sono in vendita in Italia, e sono altoparlanti intelligenti che mettono a disposizione l’assistente vocale di Google. Dato che sono connessi alla rete Wi-Fi, già da tempo si possono usare per effettuare Chiamate, ma con la tecnica del Voice Over IP, ossia tramite ...